Rasszisták azok a fehérek, akik spanyolt tanítanak

„A rasszizmus a fehér emberektől származik, és velük öröklődik tovább” – mondta Jessica Bridges spanyoltanár az Egyesült Államokban.

A tanárnő sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a tanulóinak korábban spanyolul kellett tanulniuk tőle, egy fehér nőtől, és hozzátette, „bárcsak visszamehetnék és elmondhatnám a diákjaimnak, hogy ne tanuljanak nyelveket egy fehér nőtől. Azt mondanám nekik, hogy álljanak a sarkukra. A fehéreknek nincs igaza” – számol be a történtekről a V4NA Hírügynökség.

Today, Oklahoma State University educator's statements at a virtual conference of educators:

-"White people aren't right"

-"Racism originates with and is perpetuated by white people"

-"Mourning her white morality"

This is what Critical Race Theory looks like in the classroom. pic.twitter.com/hH4u2f5idR

