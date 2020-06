Rekordsúlyú pandabocs született (videó)

Az anyaállat, Ajli pénteken adott életet a bocsnak – jelentették hétfőn a bázis szakemberei.

A közlemény szerint a pandabocs erős és egészséges,

A rezervátumban pénteken egy másik panda, Jüanzsun is szült: 172,6 grammos kölyke is jól van.

Chengdu welcomes two female newborns, with one breaking the heaviest birth weight record

On June 5, giant pandas Yuan Run and Ai Li each gave birth to a female cub at the Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding.#PandaNews pic.twitter.com/SwM5WFkl3R

