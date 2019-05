Szúrós kölyökszaporulat az állatkertben

Április közepén megszületett a miskolci kúszósül pár legfiatalabb kölyke.

A Miskolci Állatkert rendszeres látogatói számára már megszokott látvány, hogy az észak-amerikai kúszósülök kifutójában minden év tavaszán egy kölyök ismerkedik a famászás tudományával. Így van ez az idei évben is, hiszen április közepén megszületett az urzon pár legfiatalabb kölyke. Vele együtt így újra háromtagú lett a család. De nem sokáig, várhatóan a legfiatalabb kúszósül is „elköltözik” majd – írta meg a Boon.

Az észak-amerikai kúszósül – más néven urzon – (Erethizon dorsatum) neve sok mindent elárul a fajról. Egyrészt a természetes előfordulását, amely Észak-Amerika nagy részére kiterjed. A kúszó megnevezés pedig arra utal, hogy elsősorban erdős területeken honos, és kiválóan mászik fára, hiszen fő táplálékát is a fák lombja és kérge alkotja. És mint minden sül – nem összetévesztendő a Magyarországon is honos, rovarevő sünnel –, a legnagyobb termetű rágcsálók közé tartozik, Észak-Amerikában a rokonságából csak a kanadai hód nagyobb termetű nála.

Hét hónapig vemhes

A szabad természetben a kúszósülök alapvetően magányosan élnek, a hím és a nőstény állat csak a párzási időszakban, október-november hónapokban keresik egymás társaságát. Ezt követően azonban gyakran a téli időszakot is együtt töltik. Vemhességi ideje meglehetősen hosszú, mintegy 7 hónap, ezt követően többnyire csak egy, de igen fejlett utód jön a világra: szeme születésekor már nyitva van, és pár órásan saját lábán közlekedik, ráadásul egy-két naposan a szőrzete alatt rejtőző tüskéi is megerősödnek annyira, hogy hatékonyan tudja megvédeni magát a legtöbb ragadozótól. Bár az első néhány hetet követően elkezdi kóstolgatni a szülők táplálékát, ám közel féléves koráig rendszeresen fogyaszt anyatejet is. Ezt követően, amikor anyja figyelmét már a következő párzási időszak köti le, a kölyök el is hagyja őt, és megkezdi önálló életét.

Európa állatkertjeibe kerülnek

A Miskolci Állatkertben élő pár az évente felnevelt kölyökkel már európai szinten is kiemelkedő szaporodási eredmény, utódaik magyar mellett szlovák, német és francia állatkertekbe is elkerültek. Szaporítási eredményüket jól mutatja az a számadat is, hogy az elmúlt 12 hónap során Miskolcon kívül egész Európában mindössze 10 kölyök jött a világra. A most háromhetes kölyök nősténynek bizonyult, és a jövőben várhatóan ez az egyed is Európa valamely másik állatkertjébe költözik majd. Addig pedig a Miskolci Állatkertben látható.