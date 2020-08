Tizenöt órán át kapaszkodott egy bójába a nyílt tengeren két ír fiatal

Az RTE ír köztévé beszámolója szerint szerdán este jelentették a 17 és 21 éves unokatestvérek eltűnését, akik a Galway-öbölben hódoltak a deszkán evezés sportjának.

Nagyszabású tengeri és légi keresés indult a felkutatásukra, végül csütörtök hajnalban egy halász találta meg őket 27 kilométerre eltűnésük helyétől. A lányok egy homárcsapda helyét jelző bójába kapaszkodva vészelték át az éjszakát a nyílt tengeren a szakadó esőben és erős szélben. Evezőlapátjukat lengetve próbálták felhívni magukra a figyelmet.

Emotional scenes at Galway Port as fisherman Patrick Oliver and his son Morgan return from saving the lives of two young women in Galway ⁦@RTENewsNow⁩ ⁦@GalwayLifeboat⁩ #alive pic.twitter.com/YOOC0Zcn8T

— TERESA MANNION (@TeresaMannion) August 13, 2020