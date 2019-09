Több milliárd forint értékű festmény lógott egy francia nő konyhájában

A 13. században élt itáliai festő és mozaikművész, Cimabue egy alkotása került elő egy Párizs közelében élő idős francia nő otthonából – közölték a korai reneszánsz festményt azonosító szakértők, akik 4-6 millió euró (1,3-2 milliárd forint) közé becsülik a kép értékét.

A Krisztus kigúnyolását ábrázoló, mindössze 25,8 centiméterszer 20,3 centiméteres alkotás közvetlenül egy főzőlap felett lógott az idős francia nő otthonában az észak-franciaországi Compiegne-ben.

A párizsi Eric Turquin Expertise cég szakértői szerint a festmény Cimabue egy 1280-ban készült sokszárnyú oltárképének a része lehet. A firenzei mester nyolc jelenetben festette meg Krisztus szenvedését és keresztre feszítését.

6. Now a third has emerged, depicting the Mocking of Christ. It hung in the house of a lady in Compiègne. She took it to a local auction house, thinking it was an icon. They called in an expert who recognised it as the third small Cimabue from that sadly dismantled altarpiece. pic.twitter.com/ZsbT8IBxPs

