Tucatnyi koala pusztult el egy fatelepen Ausztráliában

Tucatnyi koala pusztult el, vagy sebesült meg egy fatelepen Ausztráliában, Victoria államban. Az állatok egy része éhen halt, egy részüket pedig vélhetően buldózerek ölték meg.

Az állatok fontos táplálékának számító eukaliptusz fákat decemberben betakarították, mindössze néhányat hagytak meg a telepen – írja le az esetet a BBC alapján az Origo. Az itt élő koalák egy része így egyszerűen éhen halt, több állattal pedig a buldózerek végezhettek, miközben kidöntötték a fákat.

With the support of local authorities and wildlife carers, Vets are seeking to save as many of these precious animals as possible. We appreciate the of concern from so many caring people, but please know there is no need for further volunteers.

We will update when we can. 💔🐨 pic.twitter.com/ckBCmyOiWq

— Animals Australia (@AnimalsAus) February 1, 2020