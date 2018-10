Túl pörgősnek találja a tévéműsort? Nézzen lajhár-csatornát!

Hamarosan indul a kimondottan lassú műsorokat adó – filmező macskákat, falat rakó kőművesek munkáját közvetítő – Sloth, vagyis Lajhár-csatorna.

Az Origo cikke szerint az IFC új csatornája október 8-tól lesz elérhető az Amazon Fire TV-n, később pedig az Apple TV-n, a Rokun és Xboxon is. Mint írják, az IFC a csatorna mottójával azt javasolja a nézőknek, hogy a Sloth adását „kapcsolják be háttérnek a következő bulijukon, vagy üljenek le elé, és ürítsék ki az agyukat”.

Az ismertetés szerint a Sloth halloweeni műsorral indít, amelynek Black Cats Watching Scary Movies lesz a címe, és pontosan ez is fog történni benne: fekete macskák néznek ijesztő filmeket, az ő reakcióikat figyelhetik a nézők. Lesznek aztán filmek régi kampányeseményekről, tornatermi edzésekről, falak építéséről valós időben, szóval tényleg a kikapcsolódásra fog építeni a programkínálat.

A slow tv, vagyis lassú tévézés egyébként egy komoly mozgalom, 2009-ben Norvégiában például 1,2 millió néző kapcsolódott be egy hétórás vonatút közvetítésébe – ez után a norvég tévé egy 134 órás hajóutat is adásba küldött, majd azt is bemutatták, hogy 12 óra alatt miként készül el egy pulóver.

