Újra megnyílt a turisták előtt a kölni dóm

Vadkár / 18 perce

A honi vadvilágra is bizonyos hatással lehettek a koronavírus járvány elhárítására hozott korlátozó intézkedések egyes vélemények szerint . Egészen furcsa vadbalesetről is olvashattunk, ami a főváros szívében fordult elő. A megyei hírek sorában is gyakrabban bukkantak fel például szarvas- vagy őzgázolásról szóló tudósítás.