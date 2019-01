Van a világon egy város, ahol egyszerűen tilos kutyát sétáltatni

Betiltják és büntetni fogják a kutyasétáltatást Teheránban – közölte Husszein Rahimi, az iráni főváros rendőrfőnöke, azzal indokolva a tilalmat, hogy a négylábúak pánikot keltenek a lakosságban.

Rahimi elmondta azt is: a rendőrség felhatalmazást kapott az ügyészségtől, hogy következetesen felléphessen a köztereken, például a parkokban kedvenceiket sétáltató kutyatulajdonosokkal szemben.

Egy drákói intézkedés azonban nem elég, a jövőben tilos lesz az is, hogy a kutyákat kocsiban szállítsák. Ha valakit ezen kap a rendőrség, az súlyos büntetésre számíthat

– idézte Rahimit a BBC News honlapja.

Egyelőre azonban nem világos, hogy a szabálysértő kutyatulajdonosokat milyen büntetés várja, hiszen a sétáltatásra sincsen egyértelmű törvényi szabályozás az iszlám köztársaságban.

Az iráni rendőrség több alkalommal is próbálkozott már a kutyatartás teljes tilalmával, de ezek a kísérletek sorra kudarcot vallottak. Nem egy alkalommal el is kobozták gazdáiktól a kutyákat. A kulturális és vallásügyi minisztérium 2010-ben megtiltotta a háziállatok tartásával kapcsolatos termékek reklámját is.