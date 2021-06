Véletlenül bukkant őskori állatábrázolásokra egy férfi Skóciában

A vésetek két kifejlett hím agancsos gímszarvast és több fiatalnak vélt szarvast ábrázolnak. A rajzokat a skóciai Argyll híres bronz- és kőkorszaki régészeti helyszínén, Kilmartin Glennél fedezték fel véletlenül.

a neolitikumot és a korai bronzkort átívelő időszakból származik, és az első olyan véset, amit a Kilmartin Glenben felbukkant őskori csésze- és gyűrűjelek mellett találtak.

A szarvasábrázolást egy oxfordshire-i amatőr régész, Hamish Fenton fedezte fel, aki a környéken a Dunchraigaig bronzkori temetkezési helyét vizsgálta.

A sírkertet lezárták a kutatások folytatása és a kamra védelme érdekében – közölte hétfőn a helyszínt kezelő, skót történelmi emlékhelyekkel foglalkozó Historic Environment Scotland (HES). Mint hozzátették: a sziklarajzról részletes 3D-s szkennelést és digitális modelleket készítettek, hogy a halvány jelek megfelelően láthatók és tanulmányozhatók legyenek.

Prehistoric animal carvings have been discovered for the first time in Scotland.

These recently authenticated carvings rewrite the story of prehistoric rock art in north-west Europe.

