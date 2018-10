Veszélyes módszerrel tennék ellenállóbbá a növényeket a kutatók

Genetikailag módosított vírusokkal fertőzött rovarokat eresztenének az amerikai farmokra, hogy így tegyék ellenállóbbá a haszonnövényeket. A kutatók szerint azonban a technika rossz kezekbe kerülve akár veszedelmes biológiai fegyverré válhat.

„Szövetséges rovarok” – ez annak a projektnek a neve, amelyet az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának kutatásokért felelős részlege, a DARPA finanszíroz. A terv alapján a CRISPR génszerkesztő technológia segítségével génmódosított vírusokat vinnének levéltetvek szervezetébe, amelyek végül megfertőznék a növényeket.Természetesen nem megbetegíteni, hanem ellenállóbbá akarják tenni a haszonnövényeket, hogy például nagy szárazságok vagy áradások esetén se menjen kárba a termés – ismerteti a Vasárnap Reggel című hétvégi magazin legutóbbi száma.



A DARPA weboldala szerint a „célzott terápiák” már egy szezon alatt hatnának, megvédve a növényeket az élelmiszer-biztonsági kockázatokat jelentő eseményektől.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A tudósok mindenesetre szkeptikusak az ötletet illetően. A Science magazin október 5-i számában hangot is adtak aggodalmaiknak, szerintük teljesen felesleges a rovarok alkalmazása, a cél egy spray-rendszerrel is kivitelezhető lenne, ráadásképp a DARPA által szorgalmazott metódus rossz kezekbe kerülve könnyen biológiai fegyverré válhat, ha esetleg embereket fertőző kórokozókat ültetnének valakik a rovarokba.

A program koordinátora, Blake Bextine szerint ugyanakkor nincs ok az aggodalomra, hiszen bármilyen újfajta megoldást lehet jó és rossz célokra használni, és most elsősorban az élelmiszer-biztonságot kell szem előtt tartani. Bextine elmondta, hogy bár a projekt még korai fázisban van, már most sikerült eredményt felmutatni: fluoreszkálást okozó vírust juttattak kukoricába, amitől az világítani kezdett.

Borítókép: Shutterstock