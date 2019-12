Zseniálisan idézi a Szomszédokat a mentők karácsonyi videója

Van kortyolgató Janka néni, izzósoros Csonka Pici és betoppanó Esztergályos Cecília is.

Szétfröccsenő olaj, zárlatos izzósor, túl sok alkohol – karácsonykor és szilveszterkor sajnos megszaporodnak a háztartási balesetek is. Az ünnepek apropóján zseniális videót készített az Országos Mentőszolgálat, ráadásul nem is akárhogy: a valaha volt legnépszerűbb magyar sorozat, a Szomszédok világát idézi fel Pásztor Erzsi legendás karakterével, Janka nénivel, de feltűnik benne a karácsonyfa díszítésével bajlódó Csonka Pici, az izzósort „megbütykölő” Lengyel Tamás, Esztergályos Cecília, aki „eddig eddig eddig van”, és az egyik legnézettebb magyar youtuber, Dancsó Péter is, aki „beszáll az internetbe”.

A videót a mentők szóvivője, Győrfi Pál zárja, aki a szervezet nevében balesetmentes ünnepeket kíván mindenkinek: