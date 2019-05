A Duna vízén koronáztuk meg a Tündérszépeket

Exkluzív díjátadón, királyi panoráma előtt ért véget szépségversenyünk. A sikerre való tekintettel nyáron már jön is a folytatás.

Aligha lehetett volna megfelelőbb helyszínt választani a Tündérszépek verseny záróeseményéhez, mint a Duna vízén lebegő rendezvényhajót. Itt, a Budavári Palotával a háttérben koronáztuk ugyanis meg Fábián Evelint, a Tündérszépek első királynőjét, Geiger Zsanett első udvarhölgyet és a közönség választottját, Jámbor Laurát. A díjátadón részt vett a győzteseket kiválasztó zsűri két tagja, Sándor András író, rádiós és Szabó Pál Krisztián, a Fehérvár AV19 jégkorongozója is. Előbbi saját könyvével kedveskedett a hölgyeknek, kiegészítve a királynőnek járó 300 ezer, és az udvarhölgyeknek és a közönség kedvencének járó 100-100 ezer forintos nyereményeket.

Az ily stílusosan véget érő történet még tavaly decemberben kezdődött. Akkor hirdettük meg szépségversenyünket, melyre 13 megyéből közel 600 nevezés érkezett. Közülük végül 370-en álltak stúdiókörülmények között, profi fotósaink kamerája elé. Sokan először próbálták ki magukat fotómodellként, vagy először indultak szépségversenyen. És milyen jól tették! Közülük került ki a királynő, a közönségdíjas és a második udvarhölgy is.

A Tündérszépeket mindvégig komoly érdeklődés kísérte, és olvasóink nem csak gyönyörködtek a hölgyek szépségében, hanem aktívan részt is vettek a verseny alakulásában. Több mint félmillió értékeléssel komoly szerepük volt abban, hogy kik kerültek a megyei fordulókból a regionálisakba, és onnan a 17 fős döntős mezőnybe. Ezért nem is várunk sokat, szinte lendületből, még a nyáron újabb, immár országos versenyt hirdetünk. Újdonság lesz, hogy akár saját fényképekkel is lehet indulni. Érdemes tehát a nyáron erre készülve fotózkodni strandon, tengerparton.

Evelin igazi hercegnőnek érezte magát

Szépségversenyünk első Tündérszépe, a pécsi Fábián Evelin alig találta a szavakat, amikor arról faggattuk, hogy milyen érzés volt a koronázással egybekötött díjátadó. Elmondta, hogy fantasztikus, leírhatatlan élmény volt számára, és nagyszerűen érezte magát, igazi hercegnőként élte át az eseményt. Külön kiemelte, hogy udvarhölgyek társasága felemelő volt, nagyon kedves lányokat ismerhetett meg személyükben. Evelinnek az is nagyon jól esett, hogy a szülei is részesei lehettek az díjátadónak, mindvégig figyelte őket, és látta rajtuk a meghatottságot. A jövőjével kapcsolatban megerősítette, hogy szívesen venne részt divatfotózáson, valamint jövőre kipróbálna egy nagyobb szépségversenyt is.

Zsanettet meglepte a második helyezés

A 18 éves csengődi Geiger Zsanett nagy örömmel vette át az első udvarhölgynek járó tiarát és nyereményét. A fiatal lány otthonosan mozgott a fényképezőgép és a kamera előtt, hiszen kiskora óta modellkedik, már Kínában is kipróbálhatta magát. A sport és rekreáció szakra készülő Zsanett versenyszinten táncol, több országos és regionális bajnoki címe is van. – Nagyon meglepődtem amikor továbbjutottam, mert az érettségire készülve sajnos nem tudtam annyi időt és energiát fordítani a szépségversenyre, mint szerettem volna – mondta el Zsanett. És hogy miként fogadta, hogy első udvarhölgy lett? – Nagyon örülök neki! Sok szép lány indult, így nem számítottam rá. Köszönöm a közönség és a zsűri szavazatait!

Laura szüleinek ajánlja fel az utazást

A 17 éves, veszprémi közönségdíjas, Jámbor Laura kicsit megszeppenve fogadta a gratulációkat. Mint elárulta, a tiara, amit kapott, nagyon tetszik neki, de izgult az előkelő eseményen. Laura szerint a Tündérszépek döntőjébe a legszebb lányok jutottak be, és abszolút megérdemelten került Evelin fejére a korona. Laura igazán felelősségteljes, komoly lány. A gimnázium mellett dolgozik, ugyanis így szeretné segíteni az őt és két testvérét nevelő szüleit. Az utazási utalványt, amelyet közönségdíjasként nyert, szintén nekik ajánlja fel. Ami jövőbeli terveit illeti, mindenképpen emberekkel szeretne foglalkozni, de azt még nem döntötte el, hogy például edző, fogtechnikus vagy épp gyógytornász lesz-e.