A hazáért fut Csécsei Zoltán

Már a Spartathlon másnapján is futott Csécsei Zoltán, aki október végén részt vesz a 24 órás világbajnokságon.

„Éppen most futottam egy húszast„ – újságolta a CsupaSportnak egy héttel a Spartathlon után Csécsei Zoltán, aki Bódis Tamás mögött ért célba a legendás versenyen, és már egy nappal a viadal után is futócipót húzott.

”Öt kilométert futottam, siralmas tempóban, és azóta is mindennap futottam, igaz, résztávozni még nem tudnék. A hétvégén már harminc-negyven kilométert is vállaltam volna, de az edzőm még nem engedte„ – mondta a lapnak.

Csécsei Zoltán nemcsak regenerációs jelleggel fut a Spartathlon után. Egyebek mellett Bódis Tamás társaságában vár még rá egy nagy feladat: október 26–27-én rendezik meg a 24 órás világbajnokságot.

„Az eddigi legjobb teljesítményem kétszázötvenöt kilométer, de ezen tudok javítani, remélem, nem fáradok el. Most úgy érzem, kipihenhetem magam a versenyig” – fejtette ki a portálnak Csécsei Zoltán, aki a Spartathlonhoz is visszakanyarodott még:

„Abszolút elégedett voltam a teljesítménnyel, mert a felkészülés mellett keményen dolgoztam, megszületett a kislányom, szóval amikor célba érkeztem, győztesnek éreztem magam. Tomi abszolút megérdemelten nyert, nálam sokkal többet tett a felkészülésbe. Szerencsére nincs sérülésem, kis fáradtságot érzek, de bőven elviselhető”

A pluszfeladatok mellett természetesen hatalmas öröm kislánya megszületése, és amikor munka vagy edzés után fáradtan hazaér, pihenés helyett Mira várja.

„Ha őszinte akarok lenni, nem hiányzik a huszonnégy órás világbajnokság, viszont a válogatottról van szó, tehát nem magamért, hanem a hazámért futok. A Spartathlonon is azt akartam, hogy egy magyar zászlót győztesként bevigyek a célba, s bár a számok azt mutatják, második lettem, végül is győztesként vittem be. Amikor ugyanis lejátszották Tominak a Himnuszt, és két magyar zászlót húztak fel, kicsit magaménak is éreztem„

– mondta Csécsei.

Ami a világbajnokságig hátralevő időszakot illeti, a következő hét már nehezebb edzésekkel telik, az utolsó kettőn pedig a formába hozás lesz fontos, hogy Csécsei Zoltán a franciaországi Albiban megdönthesse 255 kilométeres eredményét – összegezte a CsupaSport.