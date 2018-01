Az idén is lesz Becherovka-farsang

Február 2-4 között ismét hömpölygő tömeg, finom illatok, árusok, a színpadokról szóló zene tölti majd be Miskolc belvárosát – utóbbiról sztárfellépők tömege gondoskodik.

Charlie, Ismerős Arcok, a Takáts Tamás Blues Band, Pál Dénes, Varga Miklós, Vastag Csaba, a Paddy And The Rats és még sok más ismert előadó gondoskodik idén is annak a sokezer embernek a szórakozatásáról, akik ebben az évben is ellátogatnak Miskolc belvárosába az év legnagyobb téli gasztronómiai eseményére, a Becherovka Miskolci Farsangra.

Február 2-4 között ismét hömpölygő tömeg, finom illatok, árusok, a színpadokról szóló zene tölti majd be Miskolc belvárosát. A fiatalok és az idősebb korosztály is talál majd olyan programot, amely kedvére való, sőt sok olyat, amelyet együtt is élvezhetnek. Pénteken a szokásos jelmezes, zenés felvonulással kezdetét veszi majd a vasárnapig tartó mulatság, amely már délelőttönként is változatos szórakozási lehetőséget kínál, de legfőképpen finom falatokat és italokat, így a fogyókúrát erre a hétvégére mindenkinek fel kell függesztenie!

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ilyenkor a hideg sem akadály, hiszen a forralt bor és a finomabbnál finomabb ételek illata és gőze szinte felmelegíti az arra sétálókat még késő este is, amikor az utcák fényárban úsznak.

Koncertek, bulik, sztárok

Miután a farsangozók ettek és ittak, nincs más dolguk, mint jobbnál jobb előadók koncertjét hallgatni és a színpad előtt csápolni nekik. A fellépők közül sokan már visszatérő vendégek, és saját bevallásuk szerint mindig nagy örömmel jönnek vissza erre az eseményre, ahol a szíves vendéglátás, a hangulat – és persze a fűtött színpad – mindig feledteti velük a hideget.

Az Erzsébet téren és a Városház téren lévő Becherovka Nagyszínpadon igazi sztáreső lesz, hiszen olyan előadók adnak koncertet, mint Charlie, az Ismerős Arcok, a Takáts Tamás Blues Band, Varga Miklós, Vastag Csaba, a Paddy and the Rats, Zalatnay Sarolta és a Reflex, a Kozmix, Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, a P. Mobil, a Mistery Gang, a Ladánybene 27, a Miskolci Művek, a Kiss Kata Zenekar, a The Sign, az Audioshake, a The Memphis, a Kerekes Band, a Hamvai P.G., a JAMrepublik Cover Band, az Állatok, a Viharmadarak zenekar, László Attila, a Miskolci Illés EmlékZenekar és Pál Dénes.

A tavaszváró szabadtéri rendezvény keretében a helyi kézműves termékek bemutatkozása mellett egyéb szabadtéri kulturális attrakciók kerülnek megrendezésre. A szervezők ebben az évben is ugyanannyi, sőt még több érdeklődőt várnak az eddigieknél a határontúlról is, bár a rendezvény tavaly is látogatói rekordot döntött.

Nyerjen értékes ajándékokat a jelmezversenyen!

A Becherovka Miskolci Farsangon a látogatók is nyerhetnek, legyenek kicsik vagy gyereki énjüket megőrző felnőttek, ha részt vesznek a Becherovka Miskolci Farsang jelmezversenyén. Nem kell mást tenniük, mint jelmezt ölteniük, hiszen itt az idő, hogy mindenki beöltözzön! Mit kell tenni, hogy mindezzel még nyerjen is valaki? Ki kell menni a Becherovka Miskolci Farsangra február 2-án, 3-án, 4-én, megkeresni a fotófalat a Kossuth utca elején az emlékműnél, és készíteni egy jelmezes képet ezzel a háttérben.

Ezek után fel kell tölteni a Facebookra vagy az Instagramra a #miskolcifarsang hashtaggel! Mit lehet hazavinni a legérdekesebb, legkreatívabb, legszebb maskarát felöltőknek? Egy páros belépőjegyet a Tompeti és barátai koncertre (február 25-én a Művészetek Házában), vagy szintén egy páros belépőt a Csík zenekar koncertjére (február 24-én a Művészetek Házában).