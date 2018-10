Bajt jelezhet a hideg kéz

A háttérben nem csak a hűvös idő, de pajzsmirigy-alulműködés vagy vérkeringési probléma is állhat.

Sokszor a hűvösebb idő velejárójának tudjuk be a hideg kezet, pedig ha az enyhébb, meleg időben is tapasztaljuk, akkor akár ko­moly be­tegséget is jelezhet – hívja fel a figyelmet a Bors Online cikke. Mint írják, ez lehet vérkeringési probléma, amely nőknél sűrűbben fordul elő, mivel az ösztrogén szabályozza a perifériás erek mű­ködését, emiatt a gyengébbik nem általában érzékenyebben reagál a hűvösebb időjárásra.

A cikk szerint rosszabb esetben a hideg végtagok hátterében pajzsmirigy-alulműködés is lehet, ugyanis ezen betegség esetén a pajzsmirigyhormonok termelődésével van probléma. Persze ez még nem jelenti azt, hogy ebben a betegségben szenvedünk, azonban ha folyamatos fáradtság, gyengeség, ingerlékenység és álmatlanság is jellemző, akkor forduljunk orvoshoz!

Borítóképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS