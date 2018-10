Biztonsági öv: a lustaságunkkal a gyereket veszélyeztetjük

A rohanásra, vagy a rövid útra hivatkozva egyre többen hagyják figyelmen kívül a legalapvetőbb autós biztonsági szabályokat.

Számtalan kifogást hallottak a brit Co-op Insurance biztosítótársaság munkatársai, amikor arról készítettek felmérést, előfordul-e, hogy a válaszadó megszegi a gyermekek utazására vonatkozó biztonsági előírásokat – számol be róla a csalad.hu.

Mint kiderült, nagyon sokan gondolják úgy, hogy az autójukban ülve semmilyen bántódásuk sem eshet, ezért csak felesleges macera a biztonsági gyermekülés használata. A leggyakoribb indok a sietség, vagyis az, hogy nincs idő a becsatolással bajlódni, elég, ha a sima öv mögé szorítjuk a fiatalt, vagy még azzal sem bajlódunk. A 12 esztendőnél fiatalabb ifjak esetében minden tizedik szülő jár így el (a válaszadók 13 százaléka).

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A csalad.hu cikke a Huffington Postra hivatkozva azt írja: a szigetországban megkérdezett

szülők majdnem negyede (22 százaléka) hagyja figyelmen kívül a biztonsági előírásokat, és még a biztonsági övét sem köti be öt esztendős gyermekének.

Érdekes módon a legnotóriusabb szabályszegők az óvodás és kisiskolás kor közötti gyermekkel utazó felnőttek. Leginkább kettő és nyolc év között jellemző, hogy már, illetve még nem használják folyamatosan a kocsi biztonsági eszközeit, hiába kötelező.

Jelentős különbség mutatkozik a brit főváros és az ország más területein élők szabálykövetési hajlandósága között. A nyüzsgő és forgalmas nagyvárosban követik el a legtöbb szabálytalanságot, a szülők negyede (22 százaléka) vallotta be, hogy rendszeresen öv és ülés nélkül szállítja a fiatalokat. Skóciában ez az arány mindössze hat százalék volt. A rohanás mellett a másik magyarázat az volt, hogy ilyen körülmények között a gyermeknek csak pár saroknyi utat kell megtennie, nem mennek messze, csak az iskoláig, boltig. És ráadásul a reggeli – olykor – zord hangulatú fiatalt nehéz rávenni, hogy kösse be magát, amikor egyáltalán nincs kedve bemenni az oktatási intézménybe. Vagy hazafelé miért ne lazíthatna az ifjonc, akinek egész délelőtt meg kellett felelnie az elvárásoknak és a szabályoknak, alig mozoghatott, folyton egy helyben kellett üldögélnie – hangoznak a legkülönbözőbb indokok. A brit lap azonban arra figyelmeztet, ezek mind csak rettentően rossz kifogások, amikkel ráadásul nem jót teszünk a gyermekeknek, hanem súlyosan veszélyeztetjük testi épségüket. A szülők jelentős része (11 százaléka) ugyanis azt is bevallotta, hogy a reggeli rohanásban egyáltalán nincs ő sem a helyzet magaslatán, fáradt, és a gyermek teljesen lefoglalja minden gondolatát. Úgy “esik” be a kocsiba, hogy szinte azt sem tudja, hol van, rutinból veszi a kanyarokat – vagyis alig figyel a vezetésre!

Nick Ansley, a biztosítótársaság egyik vezetője elmondta: karambol esetén az esetek döntő többségében

sokkal nagyobb sérüléseket szenvednek azok a gyermekek, akik nincsenek biztonsági ülésbe csatolva.

Vagyis a kényelmetlennek tűnő hercehurca nem csak egy felesleges jogszabályi előírás. Két sarokra az otthonától is bárki szenvedhet balesetet, függetlenül attól, hogy a figyelmeztető csöngő megszólalása előtt éppen az iskolába, vagy egy sok ezer kilométerre lévő úticél felé igyekezett. Sőt, az utóbbi esetben vélhetően sokkal jobban koncentrál mindenki a vezetésre, mint az előbbi “rutin” alkalmakkor.

Borítóképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock