Biztonságosak a hazai állatkertek

Ha a látogatók betartják az előírásokat nem történhet baleset.

Benyúlt a tigrishez egy nő a zsolnai állatkertben, az állat szétmarcangolta a karját. Azóta az is kiderült, hogy nemcsak a látogató, a zsolnai MiniZoo nevű állatkert is hibázott, mert nem voltak megfelelőek a biztonsági berendezések – olvasható a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

A Fővárosi Állatkertben régen történt baleset, az azonban előfordul, hogy a látogatók fegyelmezetlenek, ami veszélyes lehet – írják.

Hanga Zoltán, a Fővárosi Állatkert szóvivője a lapnak azt mondta: Magyarországon, az állatvédelmi törvény szabályozza a veszélyes állatok tartását. Ebben a veszélyes állatok körét és a tartás körülményeit is leírják. Ezek azonban csak a keretek, minden állatkert maga is, belső szabályzatban rendelkezik arról, hogy milyen feltételekkel mutatják be az állatokat.

„Ezt a belső szabályozást a törvény, de főleg a saját tapasztalatok alapján rögzítik az állatkertek, esetünkben 1866 óta mutatunk be állatokat, tehát elég komoly tudásunk van arról, mik lehetnek a biztonsági kockázatok”

– mondta Hanga Zoltán.

„Az minden állat esetében érvényes, hogy ez három zónából áll: az egyik maga az állat tartózkodási tere, amit elválasztunk a látogatóktól, üvegfallal, kerítéssel, ráccsal, száraz vagy vizes árokkal. A második egy biztonsági zóna, ami arra szolgál, ha az állat mégis kinyúlna a rácson, még mindig ott legyen egy 50-100 centiméteres tér, ami megvédheti a látogatót, ez után következik még egy korlát is, ami arra figyelmezteti a látogatókat, hogy ennél közelebb nem szabad menni.”

– tette hozzá.

Ezek a biztonsági berendezések, garantáltan megvédik a nézelődőket. Az azonban gyakori, hogy kisebb állatkertek vagy vadasparkok esetében vannak csupán jelzésértékű megoldások. Könnyen megkerülhető kerítések, vagy hiányos korlátok. Ez azonban mindegy is, ha a látogatók betartják az előírásokat nem történhet baleset.

„Magyarországon tilos, de vannak országok, ahol engedik a nagymacskák otthoni tartását” – mondta Hanga Zoltán.

„Készülnek is a videók, tele vannak velük a videómegosztó és közösségi oldalak, hogy milyen szelíd tud lenni egy ilyen hatalmas ragadozó. Tudni kell azonban, hogy ezek olyan állatok, amiket születésüktől emberi kéz nevelt, hozzászoktak az ember közelségéhez és sosem éltek normális körülmények között. A vadon élő állatok és az állatkertben bemutatott állatok sem így viselkednek.

Az állatkertekben élő példányok többsége nem szelíd állat, egyik percről a másikra támadásba lendülhet.

Veszélyes a közelükbe menni. Három veszélyességi fokozat van, a legszigorúbb biztonsági előírások éppen a vadmacskákra vonatkoznak, de a jegesmedvék, a medvék, több nagytestű növényevő, például az elefántok, vagy a mérgekkel rendelkező hüllők is ide tartoznak.

Halálos sérülést, látogató nem szenvedett még a budapesti állatkertben, fennállása óta azonban három gondozó is meghalt munka közben. Ketten még az 1800-as években, legutoljára pedig a 60-as években, egy teve harapott tarkón egy állatkerti dolgozót, aki belehalt a sérülésbe.”

– ismertette Hanga Zoltán.

A szóvivő továbbá elmondta: évente több mint egymillió látogatója van az állatkertnek, kiemeltebb, ünnepi hétvégéken, mint például a mostani húsvéti volt, naponta több mint tízezer ember fordul meg itt. Évente mégis csak néhány kirívó eset van.

Leggyakrabban az fordul elő, hogy fiatalok megpróbálnak bemászni egy állathoz, vagy úgy etetik az állatokat, ahogy nem szabad.

Kirívó sérülést okozó szabálytalanság azonban évtizedekkel ezelőtt történt utoljára.

1994-ben fordult elő, hogy egy fiatal nő pereccel próbálta etetni a medvéket, nem sikerült azonban pontosan céloznia, a perec mindig elakadt a kerítésben, így bemászott a korláton és a kezéből próbálta a medvének adni a csemegét. A medve azonban, mint tudjuk nem játék,

elkapta a nő kezét és olyat harapott bele, hogy két ujjáról is műtéttel kellett eltávolítani egy-egy ujjpercet.

Még rosszabbul járt az a részeg férfi, aki még nyitás előtt lógott be az állatkertbe a 2000-es évek elején,

az oroszlánbarlangban próbálta megsimogatni az állatokat, az egyik oroszlán viszont nem volt hasonlóan kedves és szétmarcangolta az egyik kezét, el is veszítette az alkarját.

Városi legendák a zoo-ból A legenda szerint az 1950-es években állítólag beejtettek egy csecsemőt az egyik víziló tátott szájába – a kicsit az állat le is nyelte. Hanga már több lapnak is cáfolta e történetet, mondván, ilyen eset nem fordult elő náluk. Az állatok tátott száját ettől függetlenül sokan nézik szemetesnek. A vízilovak általában így mutogatják egymásnak hatalmas agyaraikat, és a gyomrukban keletkezett gázoktól is e módon próbálnak megszabadulni. Ezt vélik a látogatók általában koldulásnak, és máris repül egy-két perecdarab vagy kiflivég. Hanga Zoltán szerint előfordult már, hogy műanyag kardot dobtak, vagy ejtetek az egyik víziló szájába, amit aztán a gondozónak kellett – élete kockáztatásával – kivennie. 1994 augusztusában valaki egy gumilabdát dobott a hím víziló, Süsü szájába, aki végül el is pusztult emiatt. A halál oka csak a boncoláskor derült ki, addig nem is lehetett tudni, mi a baj. Ennél vidámabb az a történet, amikor egy láthatóan kissé ittas férfi egy demizsonból bort öntött az egyik víziló kitátott szájába.

Borítókép: illusztráció