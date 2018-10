Egyre többen kötnek sportfogadást Magyarországon

A Szerencsejáték Zrt. várakozásai szerint idén a 436 milliárd forintos árbevételi rekord is megdől, a forgalom csaknem felét pedig a sportfogadások biztosíthatják – áll a Világgazdaság hétfői számában.

A Szerencsejáték Zrt. 436 milliárd forint árbevételi csúcsához tavaly 45 százalékos részaránnyal járult hozzá a sportfogadás, egy évvel korábban pedig annak 44 százalékát tette ki. A Világgazdaság megkeresésére a társaság sajtóirodáján közölték: a fogadások részaránya idén megközelítheti az 50 százalékot – írja a lap hétfői cikkében.

Mint írják, trendszerűen

továbbra is a bukmékeri típusú fogadások (Tippmix, TippmixPro) dominálnak, a totalizatőr jellegűek (totó, góltotó) szerepe pedig egyre jelentéktelenebbé válik.

Várhatóan idén is rekordforgalmat érnek el, és ezzel együtt az adók és járulékok befizetése is új szintre lép, ami a nyári labdarúgó-világbajnokság mellett a sorsjegyek tovább emelkedő népszerűségének is köszönhető. Az év hátralévő időszakának árbevételét is döntően e két játékkategória teljesítménye határozhatja meg, vagyis a Bajnokok Ligája- és Európa-liga-mérkőzések, de a növekvő számú fogadható sportágak mellett a karácsonyi sorsjegyek iránti kereslet is fontos tényező lesz. A szelvények hagyományos, lottózóban történő feladása máig kedvelt, ugyanakkor

a sportfogadások negyedét már az online értékesítési csatorna biztosítja.

A Tippmix és a TippmixPro összesített adatai szerint a Bajnokok Ligája csoportkörének első felében a Valencia–Juventus- (0–2) találkozóra érkezett a legtöbb, 1,04 millió egységnyi fogadás. Az eddigi 48 találkozót tekintve meccsenként 776 ezer egységnyi fogadás volt az átlag – derült ki a lapunk kérésére összeállított adatsorból. A legtöbb nyereményt is a Valencia–Juventus-találkozó hozta a játékosoknak, több mint 408 millió forinthoz jutottak az olasz bajnok győzelmével. Ezt az összecsapást a Young Boys–Manchester United (311 millió forint), a Benfica–Bayern München (261), a Liverpool–PSG (212) és a Real Madrid–Roma (207) párosítás követi a nyeremény szerinti top 5-ös rangsorban.

Noha a nézettség alapján az NB I.-re még ma is sokan kíváncsiak, a rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy a sportfogadásban már nem vetekedhet a Bajnokok Ligája népszerűségével a magyar bajnokság. A BL-csoportkör első felében tapasztalt 776 ezres fogadási átlaggal szemben ugyanis az OTP Bank Liga 8–11. fordulójában az egyes mérkőzésekre átlagosan 175 ezer egységnyi fogadás érkezett. Az FTC–Újpest-rangadóra 274 ezer fogadást regisztrált a Szerencsejáték Zrt., a nyertes szelvények összértéke pedig megközelítette a 67 millió forintot.

Ha az NB I. nem is, a magyar válogatott mérkőzései vagy a Mol Vidi FC nemzetközi szereplése már egy lapon említhető a Bajnokok Ligájával.

