Ételek, amelyek pakolásként is csodát tehetnek

Olykor sokkal olcsóbb és egyszerűbb is a bosszantó bőrproblémákat a háztartásban is fellelhető élelmiszerekkel orvosolni.

Bármikor kialakulhatnak olyan bosszantó egészségügyi problémák, amikkel hetekig szenvedünk és egy vagyont költünk a kikúrálásukra. Pedig sokszor elég lenne csak természetes pakolásokat alkalmaznunk. A Mindmegette szerkesztősége az öt felsorolt praktikából az első hármat ki is próbálta és remekül beváltak.

Szemölcsre paradicsom

A szemölcs igen kellemetlen és fájdalmas lehet, főleg, ha olyan helyen van, ahol sehogy sem tudjuk kímélni, például a talpon. Szerencsére nem kell drága gyógykészítményeket venni és hosszú ideig kúrálni. Elég, ha ráteszel éjszakára egy félbe vágott paradicsomot és betekered alufóliával. Egy, maximum két éjszaka alatt el fog tűnni a szemölcs.

Bőrkeményedésre krumpli

Hiába ápoljuk rendszeresen a lábunkat, a makacs bőrkeményedések könnyen kialakulnak. Ilyenkor nem kell rögtön a pedikűröshöz rohanni, még kevésbé szikét alkalmazni. Elég, ha lereszelsz egy kis krumplit, beborítod vele a bőrkeményedést és éjszakára befeded alufóliával. Reggel egyszerűen a kezeddel le fogod tudni fejteni a felesleges bőrt, fájdalom nélkül.

Zsírcsomóra liszt és méz

A zsírcsomókról még mindig nem tudják pontosan megállapítani, hogy mitől is keletkeznek, de nagyon bosszantó tud lenni, ha megjelennek, lehetnek egészen kicsik, de akár pingpong labda méretűek is. Van, hogy maguktól eltűnnek, de, ha zavaró helyen vannak, akkor általában sebészeti úton szokták eltávolítani őket. De van még egy jó módszer, méghozzá, ha lisztből és mézből masszát keversz, ezzel jó vastagon bekened a zsírcsomót és befeded alufóliával, majd 12- 24 óra múlva kicseréled a kötést. Ahhoz, hogy a zsírcsomó teljesen eltűnjön érdemes egy néhánynapos cukor-, glutén- és húsmentes diétát is beiktatni valamint máriatövis kapszulát szedni. A csomó már az első nap után kisebb lesz, 4-5 nap után pedig teljesen felszívódik.

Napégésre aloevera

Egyre több lakásban tartanak cserepes növényként Aloe verát, ha neked is van, nyáron igazán hasznát veheted. Törd meg egy kicsit a levelét és a kinyert lével kend be a megpirult, fájó bőrfelületet. Hűsít, nyugtat, csökkenti a gyulladást, regenerál, és a fájdalmat is csillapítja.

Korpa ellen almaecet

Korpa ellen remek segítség az almaecet, savasságának köszönhetően segít helyreállítani a fejbőr pH-értékét, és ezzel kedvezőtlen környezetet teremt a gombás fertőzésnek. Keverj össze fél pohár almaecetet ugyanennyi vízzel, öntsd egy spriccelős flakonba, és fújj belőle a fejbőrödre. Ezután csavard törölközőbe a hajadat, hagyd így 15-20 percig, majd mosd meg samponnal.

Borítókép: illusztráció