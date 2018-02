Ezt tette velünk az IKEA! (videó)

Megváltoztatta a vásárlási szokásainkat, nem is akárhogyan. Ráadásul lélektani hatása van.

Ingvar Kamprad, aki már tinédzserként megalapította az IKEA-t, a közelmúltban halt meg 91 évesen. A kicsike boltból mára a világ egyik vezető bútorgyártója lett és a cég nagyon sok újítást vezetett be az évek alatt, többek között azt is megváltoztatták, hogyan szereljük össze bútorainkat, de a vásárlói szokásokra is nagy hatással voltak a boltok ötletes felépítésével.

Eláruljuk, hogy melyek voltak azok a trükkök, amelyekkel az IKEA sikeres lett és amelyekkel a mai napig népszerűek a vásárlók körében – írja az origo.hu.

A darabonként összeszerelhető bútorok ötletét az IKEA-nak köszönhetjük és azt is, hogy néhány fontosabb dolog mellett, mindig veszünk egy egész kosárnyi haszontalant is, amikor betérünk az áruházukba.

Mindenki a saját maga stylistja, de mi lenne, ha úgy állíthatnád össze a napi outfitedet, mint a profik? A VISTHUS 8-fiókos szekrényekben minden ruhadarabodat és kiegészítődet könnyedén kategorizálhatod, hogy jobban átlásd, mit mivel variálhatsz! Közzétette: IKEA – 2018. január 24.

Az összeszerelhető bútorokat az 1950-es években vezette be a vállalat, és azóta is alkalmazzák ezt az eladásoknál szerte a világon.

Az összeszerelést nem mindenki szereti, sőt vannak olyanok is, akik kifejezetten utálják, de ez is hozzátartozik a teljes IKEA-élményhez, akárcsak az olykor hiányzó alkatrészek és az érzés, amikor az összeszerelés legvégén jövünk rá arra, hogy valahol kétszáz lépéssel korábban szarvashibát követtünk el. Ilyenkor aztán jöhet a visszabontás és az ismételt összerakás.

Az IKEA azzal, hogy a bútorokat darabonként becsomagolva szállítja, rengeteg helyet spórol és egyszerűbbé, költséghatékonyabbá teszi a szállítást, de emellett komoly lélektani hatást is gyakorol a vásárlóra.

