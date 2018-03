Figyeljünk a színekre is!

Együnk naponta többféle színű gyümölcsöt - mondják a szakemberek.

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: nem egyszerűen választást kell nyerni, hanem az országot kell megvédeni

Nem elég annyival letudni az étrendet, hogy eszünk egy kis salátát a sült hús mellé, néha pedig elrágcsálunk egy almát. A különböző zöldségek, gyümölcsök színét adó fitokemikáliák, bioaktív vegyületek más és más módon járulnak hozzá az egészség megőrzéséhez: elősegítik az anyagcsere-folyamatokat, erősítik az immunrendszert, gátolják a rák kialakulását, valamint védik a szívet és az ereket. A legismertebb fitokemikáliák a flavonoidok, a glükozinolátok és a fitoösztrogének – írja a Vasárnap Reggel.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Piros: Védi a szívet

A tudósokat is lenyűgözi a karotinoidok csoportjába tartozó likopin nevű színezőanyag, amely a paradicsom piros színéért is felel, hiszen nagyfokú a sejtvédő hatása. Semlegesíti az agresszív szabad gyököket a szervezetben, tisztítja az ereket. A likopin zsírban oldódó vegyület, hatására a koleszterin és a zsírok nehezebben tapadnak le az erekben, így csökkenti az érelmeszesedés kockázatát, márpedig a plakkok képződése a szívinfarktus és az agyvérzés leggyakoribb oka.

Jó tudni: A gyümölcs feldolgozása (főzése, sütése) során a likopin nem semmisül meg. Ellenkezőleg, jól bírja a magasabb hőmérsékletet is, így a paradicsomszósz, -leves, -püré, sőt még a ketchup is nagyon sok szívvédő anyagot tartalmaz, és a likopin ezekből az élelmiszerekből is jól felszívódik a szervezetbe.

Más piros élelmiszerek szintén tartalmaznak likopint, ráadásul egyéb jótékony hatással is rendelkeznek: a cékla segíti az oxigénfelvételt, a piros paprika rengeteg C-vitaminnal látja el a szervezetet, amely segíti a szabad gyökök elleni küzdelmet és az erek oxigénellátását ugyancsak javítja.

Zöld: tisztítja a szervezetet

A legismertebb növényi festékanyag a klorofill, ez minden növényben megtalálható. A zöld étkezési növények bizonyítottan májvédő hatásúak, serkentik a szerv működését, egyúttal fontos szerepet játszanak a tumoros elváltozások elleni küzdelemben. A leghatékonyabb „zöld vitézek” a fejes saláta és a brokkoli.

Fehér: a rák ellen

Karfiol, hagyma, fokhagyma, spárga vagy édeskömény: a kínálat a fehér zöldségekből és gyümölcsökből szerencsére óriási. Nagy mennyiségben tartalmaznak kvercetint, amely egy halványsárga színű flavonoid. Ez a növényi színezőanyag úgy hat, mint az A-, C- és E-vitamin: szabadgyök-fogóként védi a sejteket a rosszindulatú elváltozásoktól. Az allicin amely a hagyma és a fokhagyma ízéért felelős anyag, rákmegelőző hatású. Ajánlott gyakran tenni retket és fehér káposztát a salátába: a bennük lévő olajok antibakteriális hatásúak.

Sárga és narancssárga: a bőr és a szem őrzői

Mi a közös a sárgarépában, a sárgabarackban, a tökben, a citrusfélékben és a sárgadinnyében? Az, hogy mindegyik gazdag különböző sárga karotinoidokban. Nemcsak az említett zöldségek és gyümölcsök csodás színéért felelnek, hanem szervezetünk A-vitamin-ellátásáért is. Az A-vitamin a növényekben még kezdeti formájában található meg, a szervezet alakítja át a számára szükséges vegyületté. A-vitaminra elsősorban a jó látáshoz, valamint a bőrvédelemhez van szükségünk. Mivel a karotinoidok zsírban oldódnak, ajánlatos a sárga élelmiszerekből készült salátákhoz egy kevés olíva-, repce- vagy lenolajat tenni. Néhány csepp olívaolaj még a grépfrútlébe keverve sem érződik, viszont fokozza az ital jótékony hatását.

Amire érdemes vigyáznunk:

Attól, hogy egy élelmiszernek a nevében benne van a vörös szó, még nem lesz feltétlenül ajánlott a fogyasztása – ez a helyzet a vörös húsokkal is. Inkább részesítsük előnyben a szárnyasokat, a halakat, és csak ritkán kerüljenek a tányérunkra vörös húsok.

A vörösbor hatása:

Bármilyen furcsa a franciák között ritkább a szívkoszorúér megbetegedése és az agyvérzés, miközben a kockázati tényezők előfordulása náluk ugyanolyan gyakori, mint a többi európai országban. A szakemberek úgy gondolják, hogy a franciák körében igen kedvelt vörösbor egyes antioxidáns hatású anyagainak köszönhető a pozitív adat.

Kép és borítókép: Shutterstock