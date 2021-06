Filléres módszerrel szabadulhatunk meg a mohától

Nem valami szívderítő látvány a mohás gyep; márpedig az esős idő után könnyen megtelepszik a pázsiton ez a hívatlan vendég.

A mohás gyep szinte minden hobbikertésznek bosszúságot okozhat, hiszen sokszor a gondos ápolás és karbantartás mellett is megjelenik ez a nem kívánt növény a csodaszép pázsiton. Ha felüti a fejét a moha, a gyepszőnyeg foltos lesz, és ha nem lépsz fel időben ellene, még az is előfordulhat, hogy elnyomja a fűféléket. Több oka is lehet, hogy mohás a gyep, például túl sok az árnyék, és a rendszeres nyírás, meg a túlságosan sok öntözés miatt levegőtlen lesz a talaj, ami kedvez a mohák elszaporodásának. Az biztos, hogy az elmúlt hetek esőzése is kedvezett a mohásodásnak. Szerencsére van rá megoldás, hogy megszabaduljunk tőle: csak elő kell venni a jó öreg szódabikarbónát a szekrényből – írja a Ripost.

Bizony, ez a csodaszer nem csupán a háztartásban, de a kertben is hasznunkra lehet, ha ellepte a pázsitot a moha, akkor könnyedén kiirtható vele. Fel kell oldani 2-3 evőkanál szódabikarbónát 1 liter vízben, majd a keveréket permetezőbe vagy spriccelős flakonba tenni. Meg kell várni, amíg meleg, száraz lesz az idő, és alaposan befújni a keverékkel a mohát. Óvatosan használja ugyanakkor a szódabikarbónát, vigyázzon, hogy a mohán kívül más növényre ne jusson a keverékből. Ezt néhány naponta kell megismételni, a hatás pedig nem marad el, el fognak tűnni a foltok a gyepszőnyegről.

Bár a módszer hamar látványos eredményt hoz, nem érdemes kizárólag a szódabikarbóna csodatévő hatására bízni a pázsitot. A moha ugyanis sokszor azért jelenik meg a szépen nyírt fűben, mert a talaj savanyodásnak indult, de az is lehet, hogy nem jól szellőzik a talaj, vagy túlságosan tömör a szerkezete. Ezért a gyepszellőztetés nem spórolható meg, és arra is érdemes figyelni, hogy ha árnyékos helyen van a pázsit, akkor kevesebb öntözés is elegendő neki.

