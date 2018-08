Gyémántmúzeum nyílt a gyémánt fővárosában

Itt minden gyémánt, ami fénylik.

Gyémántmúzeum nyílt a hollandiai Antwerpenben, a világ gyémántkereskedelmének fővárosában.

A péntek óta látogatható, 850 négyzetméter területű DIVA múzeumban értékes drágaköveket, ékszereket és ezüstműves munkákat is kiállítanak.

A különleges darabok között szerepel gyémántokkal kirakott csizma, gyémánttal díszített teniszütő és számos történelmi gyémánt ékszer.

Romy Cockx, a múzeum kurátora elmondta: a közönség a gyémántmegmunkálás és az ékszerkészítés történetébe is bepillantást kap. A látogatók „valóban régi, 16. századi gyémánt ékszerekkel is találkozhatnak”, és az is kiderül, hogyan változott, fejlődött a gyémántok csiszolása az elmúlt évszázadokban.

