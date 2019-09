Három bizonyíték, hogy az édesburgonya segít a fogyásban

Rendszeres fogyasztása nem csak az egészségre hat.

Ha szereted az édesburgonyát, akkor jó hírünk van: ha rendszeresen fogyasztod, könnyebben olvadnak le rólad a pluszkilók. Azt eddig is tudtuk, hogy nagyon egészséges, azonban most 3 bizonyítékot is találtunk arra, hogy az egyik kedvenc őszi zöldségünk a fogyást is segíti – írja a Mindmegette.

1. Természetesen édesek

Az édesburgonya természetes cukrot tartalmaz (100 g/4,2 g), tehát sokkal jobb a testednek, ha cukorka, csoki, vagy egy zacskó csokis keksz helyett például diós édesburgonyát nassolsz. Az édességadagod így is megkapod, de sokkal kevesebb cukrot viszel be a szervezetedbe, mintha más nasihoz nyúlnál!

2. Szabályozzák a vércukorszintet

Tudtad, hogy az édesburgonyát még cukorbetegek is fogyaszthatják? A zöldség ugyanis olyan vegyületet tartalmaz, ami növeli a vércukorot szabályozó hormon szintjét a szervezetben. Sőt, egyes kutatások azt is kimutatták, hogy mivel alacsony (50) a glikémiás indexe, lassabban bomlik le az emésztőrendszerben, így az étvágyat is képes szabályozni.

3. Sok rostot tartalmaznak

A magas rosttartalmú ételek könnyebben eltelítenek, és hosszú órákig biztosítják jóllakottság-érzést, valamint az emésztést is segítik. Ennek köszönhetően valószínűleg vagy később nyúlsz nasihoz, mint általában, vagy egyáltalán nem. Ez azért elég jól hangzik, nem?