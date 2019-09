Házasodni? Egy élmény!

Egyre nagyobb divat, hogy a párok valamilyen élménnyel igyekeznek összekötni a nagy napot, vagy különleges, nem tipikus helyszínt választanak. A Balaton nagyon menő, nemcsak akkor, ha nyári esküvőről van szó és a vidéki, klasszikus lagzira is komoly az igény mostanában.

Czingel Alexandra és Czingel Norbert kitalálták hogyan tegyék valóban felejthetetlenné az esküvőjüket. Az ifjú pár mindent úgy tervezett meg, hogy a fonyódi Rockbalaton kapunyitására délután négy órakor már mint férj és feleség sétálhassanak át a bejáraton. Nemcsak a buli és a rockzene kedvéért házasodtak. Templomi esküvőjük volt, fogadalmat tettek és májusban még jegyesoktatáson is jártak Fonyódra, pedig 194 kilométerre laknak onnan.

A boldogító igen és a családi gratulációk után azonban már siettek, hogy le ne maradjanak a koncertekről – írja a Vasárnap Reggel magazin legfrissebb száma.

Tavaly, a Rockbalatonon találtuk ki, hogy itt lesz az esküvőnk. Korábbra terveztük eredetileg, de kivártuk, mert azt gondoltuk, hogy ez így nem csak életre szóló emlék, de hatalmas élmény is lesz. Mindketten imádjuk a kemény rockzenét, igaz más és más zenekarokért rajongunk, de mivel négynapos lett az esküvői bulink, megtaláltuk mindketten a kedvenceinket. Nagyon jól döntöttünk, fantasztikus volt az a nap, eufóriában telt az egész, mindenki gratulált és örült nekünk, imádtuk. Hetekig előkerült közöttünk ez a téma és szerintem még évekig is fog. A fotók meg? Ha megnézik, még az unokáink is büszkék lesznek arra, milyen bevállalós dédimamájuk és dédipapájuk van, vagy volt

– mondta Czingel Alexandra

Személyesség, ez a leggyakoribb kérés

Rövid Zsuzsi több mint tíz éve foglalkozik rendezvénydekorációval, ilyenkor a „szezonban”, rengeteg esküvőn dolgozik. Azt mondja egyre gyakoribb, hogy ha a párosnak egy közös a hobbija, vagy a munkája, akkor ez tematikában mindent meghatároz. De, az elegáns, letisztult és igazán luxus színvonalú vacsorától, a mezítlábas, egyszerűen romantikus esküvőig minden előfordul.

Nincs olyan, hogy divat, vagy hogy trend

– mondta Rövid Zsuzsi.

Az esküvő annyira személyes műfaj lett, hogy szinte minden megtalálható ezen a piacon. Addig, amíg két évtizeddel ezelőtt szinte csak a dekorációban különbözött egy-egy szertartás, de tulajdonképpen az ünnepélyes elegancia volt az első számú szempont, ez ma már nem így van. Most főleg a vidéki helyszínek és a sátras lakodalmak népszerűek, ahol egy fényűző enteriőrt ugyanúgy be lehet rendezni, mint egy pajtahangulatot, vagy valami burjánzó természetközeli dekorációt. Nyáron, a Balaton nagyon nagy divat lett. A legmenőbb helyszíneket, itt akár két évre előre le kell foglalni – fejtette ki.

Az is kezd terjedni, hogy pénteken és vasárnap házasodnak a párok, valamint hogy nemcsak nyáron és ősszel, hanem kora tavasszal, vagy akár télen tartanak esküvőket.

40-50 évvel ezelőtt az Éva nap, vagy a karácsony és a szilveszter közötti időszak főszezonnak számított az esküvőket illetően és újra egyre többen házasodnak a téli ünnepek körül is.

Egyre fontosabb, hogy megörökítsék

Kajetán Jácint fotós is azt tapasztalja, hogy sokkal fontosabb lett a pároknak az esküvőjük, hogy valóban különleges és emlékezetes legyen ez a nap és hogy a képek is visszaadják az eredetiségét. „Ha csak az elmúlt egy hónapra visszagondolok, csak megerősíteni tudom, hogy már nem egyszerűen az elegáns, ünnepi szertartások vannak divatban, hanem nagyon személyesek az esküvők és lagzik – mondta Kajetán Jácint.

Ami az egyik kedvencem volt mostanában, az az alsóbogáti kastélyparkban egy őrült nagy bográcsozás volt, nagyon klassz hangulatban.

Fotóban visszakanyarodtunk kicsit a korábbi trendekhez. Volt egy korszak pár éve, amikor a nagyon utómunkázott, álomszerű, vagy fekete-fehér képekre volt igény. Mostanában sokkal letisztultabb, egyszerű képeket kérnek. Igaz ugyanakkor, hogy sokan külön napot áldoznak arra, hogy az esküvő előtt elmenjünk a páros egy közös, kedves helyére. Mondjuk ahol először találkoztak, vagy ahol a lánykérés volt és ott is csináljunk valami különlegesebb sorozatot. Készítettünk már ilyen kreatív esküvői képeket, Balaton parton éjszaka, a budapesti törvényszék épületében és a Miskolci Nemzeti Színházban is – mesélte.

Vőfélyeknek is jó világ van Hunyadvári József gyulai vőfély — akit 1046 levezényelt lakodalom után, a szakmában a legnagyobbak közé sorolnak — sőt a magyar vőfélyek többsége őt követi. Sok saját köszöntő és vicces szöveget, lakodalmi tréfát tett közkinccsé. Azt mondja, örül annak, hogy egyre nagyobb divat a hagyományos, falusi lagzi. Ő 1972. május 8-án vett részt az első szertartáson vőfélyként és szerinte, aki ezt jó csinálja, az igazán emlékezetessé tudja tenni a nagy napot. Mostanában nemcsak vidéki kisvárosokban, hanem nagyobb városokban is divatos a tradicionális lakodalom. Kisebb helyeken azért jobban betartják a hagyományos rendet: előbb fiús háznál vőlegény búcsúztatót tartunk, onnan a lányos házig zenés séta van, menyasszonykéréssel, kis vendéglátással és onnan indul a menet az esküvőre. Mostanában egyre többen egyházi szertartást is tartanak, szinte divat lett templomban házasodni. A vőfély a házigazdáknak segít, vezényelni a programot, a közreműködőket, a konyhát és legfontosabb, hogy jó kedvet csinál és emelni a hangulatot. A lakodalom régen arra szolgált, hogy két család és a barátok megismerkedjenek és közben jól érezzék magukat. Ha egy lakodalomban vőfély van, ez biztosan mind meg is történik – mondta Hunyadvári József.

Divatban a nem szokványos helyszínek

Rövid Zsuzsi azt mondta: jellemző még az utóbbi években az a trend is, hogy nem tipikus helyszíneket választanak a párok. Díszített már föl esküvőre strandot, az ifjú pár kertjét, egyre nagyobb divat borászatoknál lakodalmat szervezni, de volt már több fesztivál hangulatban berendezett helyszín is az utóbbi időben.

Érezhetően egyre nagyobb divat nemcsak összeházasodni, de esküvőt tartani is, úgy hogy megadják a módját

Sokkal több nagylétszámú esküvőt dekorálok, az elmúlt években, mint korábban. Ugyanakkor van egy olyan tendencia is, hogy a párok mindent meg akarnak adni a vendégeknek és nagyon szép esküvői vacsorát akarnak és ezért cserébe inkább lemondanak a sok vendégről: kevesebb a meghívott, de minden pazar. Az is tapasztalat, hogy többen lettek a fiatalok, a 25-30 éves korosztályból és egyre jellemzőbb, hogy sajátos, személyesen nekik és róluk szóló szertartást szeretnének – mondta Rövid Zsuzsi.

Fiatalok emelik a statisztikát

Ezzel egybecsengenek az elmúlt évek statisztikái is. Tizenöt éves lejtmenetnek lett vége 2010-ben, amikor újra elkezdett nőni a házasodók száma Magyarországon, 2016-ban pedig már a húsz évvel ezelőtti szintet is elérte, akkor 51805 páros mondta ki az igent. Idén is emelkedett az esküvők száma, amíg tavaly első félévben 22262 házasságot kötöttek hazánkban, addig idén az első hat hónapban 24060 páros mondta ki az igent, ráadásul mindig a második félév erősebb, akkor van több szertartás, ezért idén könnyen 50 ezer fölött lehetnek majd a házasodók. A korcsoportokat elemezve az derül ki, hogy 5-10 évvel eltolódott a házasuló kedv. A kilencvenes évek elején még tízből hét olyan frigy volt (38 297), ahol mindkét fél harminc évnél fiatalabb volt, addig ma már ez csak tízből mindössze négyre (13 280) igaz. Ugyanakkor, pont a 25 és 34 év közöttiek azok, akik a növekedést hozták a statisztikákba, az elmúlt 4-5 évben ebből a korosztályból lett több az anyakönyvvezetők előtt.