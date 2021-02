A faipari gépek nem csak profiknak, de hobbi barkácsolóknak is hasznosak a ház körül

Ma már számos különböző eszköz létezik, amelyek nagyban megkönnyítik a faiparban dolgozók munkáját. Azonban ezeket a gépeket a nagy része nem csupán a szakmabeli profik számára érdemes beszerezni, hiszen számos közülük az otthon hobbi szinten barkácsolók számára is áldás lehet.

Működésük nyomán ugyanis sokkal precízebb, igényesebb munkák kerülnek ki az ember keze körül. Összegyűjtöttünk néhány olyan szerkezetet , amelyeket ajánlott beszerezni a ház körüli használatra is.

Kézi körfűrészek az egyenes vágásért

Ha faanyag, OSB lap vagy esetleg műanyag pontos és precíz vágásáról van szó, akkor nem kérdés, hogy szükség van hozzá egy kézi körfűrészre. Nem véletlen, hogy asztalosok, építési szakemberek és sok más területen dolgozók számára nélkülözhetetlen ez az eszköz a mindennapi munkavégzés során. A gép megválasztása mellett lényeges az is, milyen fűrészlapot használunk hozzá, így e kiegészítőkből is ajánlott hozzá betárazni. Ráadásul számos vágástípus alkalmazható e szerkezet által. Ugyanis a keresztvágás és a hosszirányú vágás mellett alkalmazható finomvágásra is, amely során úgy lehetséges vágásokat ejteni a fán, hogy azt nem szükséges teljesen átvágni. Szintén megoldható a segítségével a gérvágás, amely tulajdonképpen 45 és 90 fokos sarkok vágására alkalmas. Emellett a szögvágást, valamint a merülővágást is lehetővé teszi egy ilyen eszköz.

Rezgő csiszolók a tökéletes felületekért

Nem létezik olyan faipari munka, amely során ne lenne szükség egy rezgő csiszoló használatára. Ugyanis bármilyen precíz is a munkavégzés, óhatatlan az, hogy valamilyen szinten nyoma marad a munkának az anyagon. A durva felületek remekül finomíthatók e szerkezet által, sőt, használata nyomán eltávolíthatók a szálkásodott részek is. Természetesen ez kézi erővel is elérhető, ám a géppel végzett munka gyorsabb, egyenletesebb és szemmel láthatóan jobb minőségű. Különösen igaz ez a nagyobb felületek kapcsán, legyen szó barkácsolásról vagy akár meglévő bútor felületének megújításáról.

Elektromos láncfűrészek számos feladathoz

Egy elektromos láncfűrész számos esetben aranyat ér. Ha a téli tüzelőt kell összeaprítani, le kell vágni egy rossz helyre lógó gallyat, ki kell vágni egy fát vagy a barkácsoláshoz szükséges alapanyag előkészítése a feladat. Ma már számos különböző típus létezik ezekből a gépekből és bár az alapvető működési elvük ugyanaz, mind mást és mást képes nyújtani a tulajdonosának.

Orrfűrészek a kényelmes vágásért

Egy megfelelő fűrészlappal felszerelt orrfűrész számára nem jelenthet akadályt a fa, a műanyag vagy akár a fém felületek vágása sem. Ezek a könnyű, egyszerűen irányítható gépek akkumulátorral működnek, így gyakorlatilag bárhova elvihető vihető, egyszerűen tárolható és bármikor bevethető egy feltöltött akksi mellett, legyen szó kisebb vagy nagyobb felületekről. Pontosan ezért elengedhetetlen darab a profik és hobbi barkácsolók alapkészletéből is.

Marógépek az igazán minőségi munkáért

Bár a marógépek alapvetően nem tartoznak az alapfelszereléshez egy hobbi barkácsoló eszköztárát tekintve, mégis elengedhetetlen a használata az igazán minőségi munkavégzéshez. Hiszen például felsőmaró gépek segítségével kerülhetnek díszítő elemek a konyhaszekrényre, kecses élek a székekre, de ezáltal alakíthatók ki az ajtókon és ablakokon található zárak és pántok helye is. Sőt, a párkányok és kerti bútorok igazán szép kivitelezésére sem lenne lehetőség e szerkezet nélkül. Vagyis amikor a hobbi barkácsoló szintet lép, akkor bizony már szükség lesz egy felsőmaró használatára is.

Mindez természetesen csak a jéghegy csúcsa, hiszen ezeken felül számos, a faiparban eredményesen használt, a munkát könnyebbé tevő szerkezet létezik még. Az, hogy hobbi barkácsolóként ki milyen típusú gépeket szerez be és milyen mennyiségben, egyéni döntés kérdése. Annyi bizonyos, hogy minél több ilyen eszközt tud valaki rutinosan és biztonsággal használni, annál precízebb és kifinomultabb lesz a munka eredménye.

(PR cikk)