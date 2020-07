Ideális új építésű lakások Budapesten egyetemisták és pályakezdők számára

Budapest számos vonzó kerületében találni új építésű lakást hozzá mérten drága négyzetméterárakkal.

Vajon hozzájuthatunk új építésű lakáshoz 20 millió forint alatt Budapesten?

Ha jó helyen keressük, akkor igen, akár 20 millió forinttért is találhatunk lakást! Az ujotthon.hu-n számos lakóparkokat és lakásokat találni melyek között akár még ilyen vonzó,20 millió forint alatti vételárral is találkozhatunk. A Cordia, Metrodom, Biggeorge, Avico Group és GEOS kivitelezők mellett több másik projekt is színesíti az oldal palettáját. Kedvünkre válogathatunk a magas színvonalon jegyzett új építésű lakások között.

Simona Ház 2 elnevezésű lakópark a VIII. kerületben épült. Az átadás 2019 első félévében megtörtént. A projektben 6 emeleten, 21 lakás kapott helyet, így a hangulata inkább hasonlít egy kisvárosi társasházra, mint sem egy hatalmas fővárosi monstrumra. Szimpatikus lehet mindazok számára, akik új építésű lakás vásárlásán gondolkoztak, de csak csillagászati árakon találtak eddig lakásokat Budapesten. Mottója egy élhető kezdő lakás pályakezdőknek, illetve egyetemistáknak, főiskolásoknak. Lakásaik eladásának célcsoportja a szülők, akik szeretnének gyermeküknek magas színvonalon készülő új építésű lakást vásárolni, illetve a befektetőknek is gyorsan megtérülő vétel lehet. A Simona Ház értékálló befektetésnek bizonyul, a főváros egyik erősen fejlődő kerületében.

Okos helykihasználással és bútorozottan kerültek átadásra. Rengeteg felsőoktatási intézmény található a közelben, így ha innen indulunk, az óráinkra nem kell majd átszelni az egész fővárost. Ha megtetszett a lakópark, akkor a jó hír az, hogy 20 millió forintért eladásra kínálnak egy 29 négyzetméteres, egy szobás, harmadik emeleti lakást mely valóban tökéletes választás lehet tanulóknak vagy épp azoknak, akik most csöppentek bele a munka világába. A lakóparkban továbbá még találhatóak nagyobb alapterületű, kényelmes lakások, amiknek vételára már nem 20 millió forint alatt van, de még így is barátságos áron mozognak az új építésű budapesti lakáspiac áraihoz képest.

Sunny Side Residence

A IX. kerületben épülő Sunny Side Residence az élet naposabb oldalát hivatott szolgálni. 71 lakásos társasházban új építésű lakást 20 millió forint alatt már nem kapunk, de 26 millió forint alatt még igen. Így érdemes minél előbb rácsapni erre a remek lehetőségre. Minőségi időtálló anyagfelhasználás, korszerű és elegáns kivitelezés, ez a három szó jellemzi leginkább a lakóparkot. Budapest egyetemeinek nagy százaléka található a kerületben, így az előző projekthez hasonlóan a Sunny Side Residence is a legoptimálisabb választás lehet a diákok számára. Ha bérbeadás miatt vennénk meg a lakást, akkor is remek üzletet köthetünk, hiszen az egyetemek vonzáskörzetében kiadó lakások mindig vonzóak a tanulók körében. A Boráros tér, 25-es, 4-es, 6-os villamos pedig pár perc sétára és csupán 2 percnyi sétatávra található az 51-es villamos. A 29 négyzetméteres, egy szobás, földszinti lakás, 25.1 millió forint, mely egy új építésű lakásért cserébe Budapesten teljesen korrekt és elfogadható ár. A két szobás lakások 41 millió forint felett mozognak, melyekhez már patinás terasz is tartozik.

Összegezve, megéri jól informáltnak és naprakésznek lenni, ha új építésű lakást szeretnénk vásárolni 20 millió forint alatt Budapesten, mielőtt elvadásszák előlünk, hiszen a kedvező ár és elhelyezkedés miatt ezeket a lakástípusokat keresik a legtöbben. További remek ajánlatokat találhatunk a fent említett, ujotthon.hu-n, ami segítségünkre lehet, ha lakásvásárlás előtt állunk.