Hideg estékre tökéletes ez a tökleves

Néhány egyszerű praktikával ráadásul még finomabb lesz.

Ősszel igen kedvelt fogás a sütőtökleves. Nem is csoda, telt és édes íze különleges, tűzforrón pedig hamar átmelegít egy hideg, nyirkos nap után. A Vasárnap Reggel összeszedte, mire kell figyelni, hogy tényleg tökéletes legyen.

– A sütőtök vásárlásánál fontos szempont, hogy hibátlan, kemény héjú és húsú példányt vegyünk.

– A leveshez sütéssel és főzéssel is előkészíthető a tök. Ha édesebbre szeretnénk a fogást, akkor célszerű lesütött tökkel dolgozni, de akár utólag is édesíthetünk az ételen.

– A levest fűszerezhetjük szerecsendióval, fehér- vagy fekete borssal, adhatunk hozzá zöld fűszereket. Ezek közül a legjobban a zsálya passzol a tök karakteréhez, de rozmaringot, kakukkfüvet vagy csombort is érdemes hozzá adni.

– A levest tejszínnel vagy különféle olajakkal is lágyíthatjuk. Tálaláskor csorgathatunk a tetejére egy kevés szűz olíva- vagy tökmagolajat.

– A sütőtök jól társítható más zöldségekkel, sárgarépával, fehérrépával, pasztinákkal, zellerrel, csicsókával, krumplival, ezekkel kellemes, gazdag krémleveseket alkot.

– Önmagában is tartalmas, de nyugodtan adhatunk hozzá rizst, a kész leves tálalhatjuk pirított krumpligombócokkal, kínálhatunk mellé crostinit vagy grissinit, sajtos pirítóssal is koronázhatjuk, vagy cipóban is tálalhatjuk.

Ha pedig a praktikákat elsajátítottuk, itt az ideje a főzésnek, íme egy remek recept a Mindmegettétől:

Hozzávalók:

3 dkg vaj

1 db vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

1/2 tk fahéj

2 db krumpli

40 dkg sütőtök

1 db alma

1 l húslevesalaplé

bors

1/2 tk vaníliaaroma

tejföl

tökmag

Elkészítés:

1. A zöldségeket megtisztítjuk. Az olvasztott vajon megpirítjuk a felaprított vöröshagymát és fokhagymát, majd megszórjuk a fahéjjal.

2. Hozzáadjuk a felkockázott krumplit és sütőtököt, a felkarikázott répát és a feldarabolt almát. Felöntjük az alaplével, megborsozzuk, és hozzáadjuk a vaníliaaromát.

3. Ezután kb. 30 perc alatt lefedve puhára főzzük, és botmixerrel pürésítjük. Tejföllel meglocsolva, tökmaggal megszórva tálaljuk.

