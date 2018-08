Hogyan válasszuk ki az ideális melltartót?

A tökéletes melltartó kiválasztása kényelmi és egészségi szempontból is nagyon fontos, ráadásul nem is ördöngösség megtalálni azt a darabot, ami ráadásul még mutatós is.

Meglepő, de csupán igen kevés nő van tisztában azzal, melyik kosárméret vagy fazon az igazán előnyös számára. A Vasárnap Reggel hasábjain megjelent tippek segítségével azonban játszva kiválasztható az ideális és csinos fehérneműdarab. Annak, aki kis keblekkel rendelkezik, elegendő a félkosaras modell, ez nőiesebb melleket varázsol – szól a cikk első javaslata. A dús idomokkal megáldott hölgyeknél a szolid dekoltázs elérése a cél. Ők olyan fazont válasszanak, amely középen szorosan összehúzza a melleket. Biztos tartást a magasított kosárrész és a széles vállpánt ad a kebleknek – írják. Természetesen az öltözéktől, illetve az alkalomtól is függ, milyen modellre van szükség. A vékony anyagú pólók, topok, blúzok alá például egyszínű, elasztikus anyagú, úgynevezett T-shirt melltartó való, amely finoman simul a testre. A különleges napokon pedig bátran viseljünk díszítettebb, csipkés fehérneműt! – bátorít a cikk.