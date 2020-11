Home office-ban sütik a mézeskalácsot az Ökumenikus Segélyszervezetnek a sztárok

A lényeg 2020-ban is változatlan: indul az Országos Adventi Pénzadománygyűjtés a 1353-as adományvonalon.

Idén 25. alkalommal indítja el Országos Adventi Pénzadománygyűjtését az Ökumenikus Segélyszervezet, melyet sokan a szeretet.éhség. mottóról és a beleharapott mézeskalácsszívről ismernek. Az ország mára legnagyobb ünnepi összefogásává vált akciónak egyik legrégebbi hagyománya, hogy a szervezet önkéntesei már az advent előtti hetekben mézeskalácsszíveket készítenek, melyeket a gyűjtés alatt az adományozók kapnak meg köszönetként.

Az elmúlt években ezeknek a szívecskéknek a sütésébe és díszítésébe egyre több ismert ember, sztár is becsatlakozott, hogy így segítsenek ráirányítani a figyelmet az induló összefogásra.

2020-ban, a járvány talán legnehezebb szakaszában közös mézeskalácsszív sütésre, díszítésre ugyan nincsen mód, így a segélyszervezetnek ezt a hagyományt is – mint annyi mindent ebben az évben – újra kellett gondolnia.

Az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai komplett mézeskalácsszív készítő szetteket állítottak össze, majd azokat házhoz vitték a sztároknak.

Az ismert emberek a következő napokban folyamatosan készítik a szíveket, majd visszaküldik a segélyszervezetnek. A különleges alkotásokat pedig az adományozók kapják majd meg az adventi időszakban. A mézeskalács díszítő sztárok között idén is ott vannak:

Kovács Koko István, Wolf Kati, Gyurta Dániel, Vastag Csaba, Kiss Ramóna, Szabados Ágnes, Iszak Eszter, Nagy Ervin, Mádai Vivien, Berki Krisztián, Kovács Ági, Pindroch Csaba, Katus Attila, Péter Szabó Szilvia…

„Idén sok látványos figyelemfelhívó akciót el kellett engednünk, ez történt a hagyományos közös mézeskalácsszív díszítéssel is. De a lényeg nem változott: az ünnepi gyűjtésünket idén is meghirdetjük a 1353-as adományvonalon, hiszen most nagyobb szükség van rá, mint valaha: a járvány miatt most még több család került nehéz helyzetbe, és a gazdasági következmények éppen azokat érintik leginkább, akik eleve nehéz helyzetben éltek, tartalékok nélkül.

Aki segíteni szeretne, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet ételt, otthont és esélyt adhasson a rászorulóknak, az hívja a 1353-as adományvonalat! Minden hívás és SMS 250 forint adományt jelent

– mondta el a rendhagyó akció kapcsán Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója, hozzátéve: ahogy a mézeskalács készítéshez, úgy a segítségnyújtáshoz sem kell feltétlenül kimozdulniuk az adományozóknak, hiszen a 1353-as adományvonal mindenhonnan hívható, sőt a www.segelyszervezet.hu oldalon adományozni is egyszerűen lehet.”

A Tesco már több mint egy évtizede segít A karácsonyi időszakban jellemzően kicsit többet vásárolunk, meglepjük magunkat és a családunkat olyan különlegességekkel is, amiket egyébként az év folyamán nem engedhetünk meg magunknak. Sok család számára azonban nem csak a különleges finomságok, de egy átlagos vacsora megteremtése is nehézséget okoz. A Tesco idén már tizenegyedik alkalommal csatlakozik az Ökumenikus Segélyszervezet szeretet.éhség. Országos Adventi Pénzadománygyűjtéséhez, melynek keretében az áruházlánc vásárlói november 16. és december 24. között a hagyományos és az önkiszolgáló kasszáknál 250 forintos adománykuponok vásárlásával járulhatnak hozzá a szervezet munkájához. Az adománykuponok eladásából befolyó összeget a Tesco teljes egészében az Ökumenikus Segélyszervezetnek adja, akik nehéz helyzetben levő családokat és gyermekeket támogatnak belőle. Kovács Koko István, olimpiai és világbajnok ökölvívó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagyköveteként áll a kampány mellé idén is. A Tesco hisz benne, hogy minden apró figyelmesség számít, ezért a szervezet stratégiai partnereként a szeretet.éhség. kampány mellett többek között az Ökumenikus Segélyszervezet Felhőtlen gyermekkor kampányát is rendszeresen támogatja. A nehéz sorsú és hátrányos helyzetű gyermekeket támogató adománygyűjtéshez 2020-ban 15 millió forinttal járult hozzá a Tesco. Idén, a rendkívüli körülményeket enyhítendő az áruházlánc a valaha volt legnagyobb, összesen 42 millió forint értékű élelmiszeradományával járult hozzá a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkájához, illetve az általuk ellátott, nehéz helyzetbe került családok támogatásához. A Tesco emellett vásárlóinak is köszönhetően idén 20 millió forinttal csatlakozott a szervezet Iskolakezdés együtt! jótékonysági felhívásához, melynek célja szintén a gyermekeket segítő munka támogatása volt.

