Így fogyassza a gránátalmát!

Hét egyszerű ötletünk is van rá.

A gránátalma a téli hónapokban nálunk is kapható. Nemcsak finom, de a világ egyik legegészségesebb élelmiszere is – igazi superfood. De sokan nem tudják, hogyan is egyék – a Mindmegette azonban elárulja!

IVÓLÉ, SZÖRP

Erősíti az immunrendszert és jótékony élettani hatásai vannak. Kortyolja el frissen a félbevágott gyümölcsből kifacsart vagy az összeturmixolt magokból kapott lét! Ha nincs kedve turmixolni, bio gránátalmalevet készen is vásárolhat.

GRENADINE

Az üvegben forgalmazott édes szirup számtalan koktél alapanyaga.

GRENADINE MOLASSES

Ezt a feliratot keresse az üvegen a közel-keleti élelmiszerboltokban, ha a török és arab ételekhez általánosan használatos gránátalmaszószra vadászna. A sűrű balzsamecetre emlékeztető, savanykásan édeskés ízesítőt salátára csöpögtetheti, vinaigrette-be keverheti vagy húsokra kenheti, melyekre sütés közben rákaramellizálódik. Kipróbálhatja téli sült zöldségekre vagy padlizsánra, továbbá joghurtra, vaníliafagylaltra csorgatva is. Házilagos előállításához a kifacsart gránátalmalevet szűrje lábasba, majd közepes lángon forralja be kb. a harmadára. A hűtőben sokáig eláll.

SALÁTA

Zöld salátaleveleken különösen jól mutatnak a piros magok, és kissé savanykás ízük kiválóan passzol a pikáns öntetekhez. Megbolondítják a gyümölcssalátákat is.

KÖRET

Képzelje csak el, mennyivel jobban mutat a párolt rizs vagy a bulgur, ha megszórja gránátalmamaggal!

DESSZERT

A gránátalmamagok látványosan díszítik a világos krémeket, pohárdesszerteket, parfékat vagy fagylaltkelyheket is. Fontos, hogy épek legyenek, máskülönben a kicsorduló levük elszínezi a lágy krémeket, töltelékeket.

PITE, TORTA

A sima krémmel megkent, illetve töltött tésztáknak már néhány szem gránátalmamaggal ünnepi külsőt kölcsönözhet.

Borítókép: Pixabay