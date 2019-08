Így készül a tökéletes fasírt

Megmutatjuk, mit használhat hozzá.

Mindegy, hogy önálló ételként – krumplival, vagy rizzsel fogyasztja, esetleg főzelékhez feltétként kínálja, a fasírt sokak kedvence. Finom, ízletes, sokféleképpen variálható: sütheti egyben, töltheti tojással, kolbásszal, és kis pogácsákat is formázhat belőle. Arról nem beszélve, hogy egyszerűen elkészíthető. Vagdaltat készíthet darált sertés- vagy marha-, de akár pulykahúsból is. Sőt, ezek keverékéből is nagyon finom. A masszát minden esetben megfelelően fel kell lazítani!

5 belevaló ötlet

Zsemle, kenyér: 500 g darált húshoz 1 db szikkadt zsemlét vagy 1-2 szelet száraz kenyeret áztasson vízbe, majd alaposan nyomkodja ki.

Túró: Ha pékáru helyett 1-2 ek túrót ad az 500 g húshoz, tömörebb, ugyanakkor kalóriaszegényebb lesz az étel.

Morzsa, zabpehely: A kenyér vagy zsemle mellé tehet 2 ek zsemlemorzsát vagy zabpelyhet is. Így jobban formázhatóvá válik a massza, és finomabb is lesz.

Ásványvíz: 4-5 ek szénsavas víztől könnyű lesz a fasírt. A vizet csak a végén keverje a zsemlés masszához.

Tojás: A tojás megköti a darált húst, így az nem esik szét. 500 g-hoz 1-2 db szükséges, fehérjével és sárgájával együtt.