Ingyenes e-magazin segít Karintia szépségeinek felfedezésében

A magyarok kedvelt célpontja ez az osztrák tartomány.

A Csupasport ingyenes e-magazinjában minden hasznos információt összegyűjtöttek az aktív kikapcsolódást keresők számára.

A Karintia szépségei című kiadvány 41 oldalon keresztül mutatja be a legdélibb osztrák tartomány érdekességeit, múltját, mindennapjait. Aki szerelmes Karintiába – nem kevés ilyen magyar van -, az biztosan egy szuszra is örömmel átlapozza majd a magazint – írják a szerkesztők, akik a témákat úgy állították össze, hogy bármikor érdemes legyen rápillantani, akármelyik évszakban kacérkodunk is egy néhány órás vagy többnapos karintiai úttal.

Az aktív kikapcsolódást keresőket a futóversenyek, a sícentrumok, a hegyek, a tóparti lehetőségek vonzzák, de a kiadvány kínál ezek mellett gasztrotippeket, gyerekeknek való programokat, remek wellnesslehetőségeket is.

Ez a kiadvány mindig jól látható helyen lesz a csupasport.hu oldal címlapján – ígérik a szerkesztők, remélve, hogy akármikor készüljenek is olvasóik Karintiába, néhány hasznos információval kellemesebbé tudják tenni a pihenést.

Az e-magazint ide kattintva tudja megtekinteni.