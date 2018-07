Kijöhet a herpesz a napozástól?

Sajnos nem csak a stressz, a fáradtság és az immunrendszer átmeneti gyengülése az, ami előhozza a csúnya sebeket az ajkakon.

Sokan nem tudják, hogy az túl erős napfény is beindíthatja a szervezetünkben lappangó herpesz vírust – írja a Híradó.hu.

Valószínűleg többen szeretik a meleg napfényben fürdetni az arcukat, ugyanakkor sokaknak ismerős lehet az is, amikor napozás után

pici kis szúrást érez a száján, és néhány óra elteltével már ott virít a gyűlölt herpesz az ajkakon.

A cikk szerint a legtöbb ember ilyenkor rögtön herpeszkrémekhez fordul, abban reménykedve, hogy ennek köszönhetően hamar túljut a nehezén.

A herpesz nemcsak nehezen viselhető, de a keletkező var gyakran bereped, felszakad vérzést, újabb fájdalmat okozva. Igaz, néhány nap múlva elmúlik, de csupán egy időre felejthetjük el a kellemetlenséget, ugyanis a herpeszvírus ott “bujkál” az idegsejtekben.

Mint írják, minden herpeszes tudja, hogy a stressz, a fáradtság, az immunrendszer átmeneti gyengülése (kisebb betegségek), vagy éppen a menstruáció beindíthatja a folyamatot. Védekezni ellene nem egyszerű, hiszen kiszámíthatatlan, hogy éppen mikor jelentkezik.

A felsoroltakon kívül sajnos az erős napfény is a kiváltó okok közé tartozik: így kánikula idején célszerű az arcunkat valahogy védeni tőle. A kisebb árnyékot kínáló kalap jótékonyan hatású lehet, de emellett

nyugodtan kenjünk a szánkra UV-sugárzás elleni krémet.

Inkább legyen messziről is virító hófehér szánk, mint később herpeszes. De a legfontosabb, hogy próbáljuk elkerülni a legforróbb órákban a közvetlen napfényt. Most újabb kánikula előtt állunk, érdemes erre is figyelni!

Borítóképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock