Különleges szabályokkal, rendkívüli körülmények között csengetnek be

A koronavírus miatt világszerte különleges az idei tanévkezdés. A kapuikat már megnyitott észak-németországi iskolákban felemásak a tapasztalatok, Olaszország minden iskolától ­izolációs szobák berendezését kérte, a brit miniszterelnök a szülők erkölcsi felelősségére figyelmeztet, Lengyelországban és Romániában is készülnek a fertőzésszám esetleges növekedésére – írja a Magyar Nemzet.

Németország: szellőzetlen termek

Európában elsőként az észak-németországi tartományokban csengettek be, a koronavírus miatti aggályok pedig rögtön az elején beigazolódtak. Mindössze öt nappal az új tanév megkezdése után bezártak két iskolát Mecklenburg–Elő-Pomeránia tartományban, miután egy diák, illetve egy tanár vírustesztje pozitív lett. Több tekintélyes német virológus figyelmeztetett: a szükséges megelőző, illetve ellenőrző intézkedések hiánya rövid időn belül a járvány újabb fellendüléséhez vezethet. Tegnap a Német Tanárszövetség helyi szervezete Észak-Rajna–Vesztfália miniszterelnökének, Armin Laschetnek írt kritikus levelet az eddigi tapasztalatokról. Ebben azt állítják: nem adottak a feltételek a sikeres védekezéshez, egyes intézményekben például hiányoznak a fertőtlenítőszerek. A legnépesebb német tartományban olyan iskolák is vannak, ahol biztonsági okokból hegesztettek az ablakok, így ezeket nem lehet szellőztetésre használni.

Olaszország: személyre szabott padok

A járvány egykori európai gócpontjában különleges járványügyi protokollal készülnek a szeptember 14-i tanévkezdésre. A római kormány augusztus 24. és szeptember 7. között kétmillió koronavírustesztet szállít az óvodáknak, illetve az általános és középiskoláknak, hogy azok mielőbb tesztelni tudják a vírusgyanús eseteket a személyzet soraiban. Minden oktatási intézménynek továbbá be kellett rendeznie egy izolációs szobát, ahol a pozitív eseteket rögtön elkülöníthetik. A kormány arra is ígéretet tett, hogy a megfelelő távolságtartás végett egyszemélyes iskolapadokkal látja el az azokat nélkülöző általános és középiskolákat. Az egyetemeken mindez nehezebben megvalósítható, így a hallgatóknak előzetesen helyet kell foglalniuk a tanteremben, amit csak ötven százalékig tölthetnek fel. Az órákra fizikailag be nem kerülő egyetemisták online követhetik az előadásokat.

Nagy-Britannia: erkölcsi felelősség

A szigetország más-más részein különböző járványügyi szabályokkal kezdődött a tanév. Skóciában két hete becsengettek, ám akadnak olyan oktatási intézmények, amelyek a koronavírus ­miatt máris bezártak: Dundee-ban például nem kevesebb mint 23 fertőzöttet regisztráltak az egyik iskolában. A skót kormány ezután szigorított a maszkviselési szabályokon: az arc elfedése az iskolai folyosón is kötelező, az öt éven felüli diákoknak pedig maszkot kell viselniük az iskolabuszokon. Wales hasonló korlátozáson gondolkozik. Angliában egyelőre nincs szigorítás, ám kilátásba helyezték, hogy a középiskolák – főleg a jobban fertőzött országrészekben – ne egyszerre nyissák meg a kapuikat. Boris Johnson miniszterelnök tegnap arra kérte a szülőket, hogy ne tartsák otthon a diákokat. Szerinte erkölcsi felelősségük, hogy visszaküldjék gyermekeiket az iskolapadba.

Ausztria: a zöldtől a piros jelzésig

Jelzőrendszert alkalmaznak majd az osztrák iskolák az ősszel kezdődő tanévben. Egy katalógus fogja tartalmazni azt, hogy a különböző jelzések esetén milyen szabályok érvényesek. A jelzőrendszer befolyásolná egyebek mellett, hogy kell-e szájmaszkot viselniük a tanulóknak a bejáratnál vagy a folyosókon, megtarthatják-e a szabadban a testnevelési órákat és az énekórákat. Zöld jelzés esetén például csak a higiéniai óvintézkedéseket kellene betartani, piros jelzés esetén ugyanakkor regionális vagy részleges iskolabezárásokra is sor kerülne.

Lengyelország: nem kötelező a maszk

Visszatér a régi kerékvágásba az oktatás szeptember elsejétől Lengyelországban, az indokolatlanul hiányzó diákok szüleit pénzbüntetéssel sújthatják. – Hagyományos formában, az egészségügyi szabályok betartásával, de szájmaszk kötelező használata nélkül kezdődik szeptemberben az oktatás – mondta korábban Dariusz Piontkowski oktatásügyi miniszter. A helyi járványgócok megjelenésekor az iskolák igazgatói az illetékes hatóságokkal egyeztetve részben vagy teljességgel távoktatásra térhetnek át.

Románia: biztosan több lesz a fertőzött

Romániában szeptember 14-én indul az új iskolai év. Alexandru Rafila, a Román Mikrobiológiai Társaság elnöke úgy véli, egészen biztosan megnő a koronavírus-fertőzöttek száma az iskolakezdés után. A Maszol.ro erdélyi hírportál által idézett szakember szerint abban az esetben, ha az iskolakezdésig csökkenő tendenciát mutatnak az új fertőzésszámok Romániában, a várható megugrás „elviselhető” lesz az egészségügyi rendszer kapacitása szempontjából. – A gond akkor lesz, ha marad a napi 1200-1400 fölötti új esetszám, és erre jönnek majd rá az iskolakezdés hatására történt megbetegedések – hangsúlyozta Rafila. – Minden diáknak, pedagógusnak és a nem tanügyi személyzetnek egyaránt védőmaszkot kell viselnie az oktatási intézményen belül – jelentette ki egy hétfő esti ­televíziós interjúban Ludovic Orban miniszterelnök. A rendelkezések értelmében abban az osztályban, ahol megjelenik a betegség, tizennégy napra felfüggesztik az oktatást, és járványtani ankétot végeznek. Ha egy iskolában több eset bukkan fel, az egész intézményben felfüggeszthető az oktatás két hétre.

Egyesült Államok: félbe szakadt tanórák

Megadta magát a Zoom az amerikai tanév első napján, megbeszélések és virtuális tanórák ezreit szakítva meg ezzel. Az Egyesült Államok hétfői tanévnyitóján kiderült, milyen sérülékeny lehet a virtuális oktatás a koronavírus-járvány közepette: délutánig elérhetetlenek voltak a webinárok, a vállalat webol­dalán keresztül sem lehetett bejelentkezni. A Zoom vezetése egyelőre nem közölte, hogy mi okozta a leállást. A következő hetekben egyre nagyobb nyomás alatt lesznek a videós megoldásokat kínáló cég szerverei, ahogy diákok millióinak kezdődik meg a tanév, és a munkahelyeken is egyre többen térnek vissza a nyári szabadságokból.

Visszaült az iskolapadba Greta Thunberg Egy év kihagyás után visszatért az iskolapadba Greta Thunberg. A svédek klímaaktivistája minderről a közösségi oldalain számolt be tegnap. Egy az Insta­gram képmegosztóra feltöltött fotón a hátán iskolatáskával, épp biciklivel indul az óráira. – Egyévnyi szünet után újra az iskolában! Nagyon jó érzés! – kommentálta a képet a tinédzser. A skandináv államban a héten ért véget a nyári szünet. Az európai lapok megjegyezték: a koronavírus gyakorlatilag ellehetetlenítette, hogy a Thunberg mögött álló népes diákmozgalom a nyáron tömeges megmozdulásokat szervezzen, így a tinédzser egy ideje már nem hallatott magáról. A politikai aktivizmustól mindenesetre biztosan nem búcsúzik: még múlt héten is a német EU-elnökséget levezénylő Angela Merkel kancellárral tárgyalt az uniós klímacélokról. Ezt megelőzően pedig Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke fogadta őt és ­diáktársait. Thunberg az új biztosi kollégium egyik ülésére is meghívást kapott még márciusban, a pandémia európai berobbanása előtt. A svéd tinédzser nevéhez köthető a Fridays for Future (Péntekek a jövőért) világméretű mozgalom, amely keretében a fiatalok – még a járvány előtt – a saját jövőjükért tüntettek az iskolai órák idején. Thunberget főleg a politikai spektrum balliberális oldalán bálványozzák, így a jobboldalról és konzervatív közéleti szereplőktől az utóbbi időben több alkalommal is megkapta, hogy valóban az iskolapadban lenne a helye. Az egyéves kihagyását Thunberg javarészt azzal töltötte, hogy világszerte lobbizott a szigorúbb klímapolitikáért. (J. T.)

