Lárvákból készül az új belga gofri

A híres belga gofrit sem kíméli a progresszív világ és a legújabb trend, hogy csökkentsék az ételek karbonlábnyomát. Most a vajat rovarzsírral akarják helyettesíteni. Ráadásul Ghenti Egyetem felmérése szerint a gyanútlan kóstolók meg sem tudták megkülönböztetni a vajas gofrit a lárvástól.

A Ghenti Egyetem kutatói forradalmasítani akarják a legendás belga gofrit: lárvazsírral – írja a V4NA hírügynökség. Vagyis a katonalegyek lárváiból kivont zsírral akarják helyettesíteni a vajat a sütés során. Véleményük szerint a rovarzsír egy egészségesebb és fenntarthatóbb alternatívája a vajnak, ráadásul az íze is hasonló. Ezt egy külön kísérlettel akarták bizonyítani.

A kísérlet lényege, hogy háromféle gofrit kóstoltatnak az arra járókkal. Egyet, ami hagyományosan, vajjal készült, egyet, aminek a sütése során a vaj felét kicserélték lárvazsírra és egy harmadikat, ami teljes egészében rovarzsírral készült. A kóstoló után megkérdezték a gyanútlan belgákat, hogy éreznek-e különbséget. A megkérdezettek többsége nem tudta megmondani, hogy bármi is más lenne a gofrikban.

A kutatók azzal indokolták a szokatlan kísérletet, hogy egy rovar karbonlábnyoma lényegesen kisebb, mint az állati zsiradékoké és sokkal nagyobb mennyiségben tudják őket „termelni”, akár Európában is, ami a szállítási költségeket is csökkenti. Daylan Tzompa-Sosa, az egyetem egyik kutatója azt is elárulta, hogy a rovarok sokkal egészségesebbek, mint a vaj és jó hatással lehetnek az egészségre. A terv egyetlen bökkenője, hogy a „rovartermelés” még mindig drágább lenne, mint a vaj előállítása.