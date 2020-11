Mennyi folyadékot igyon egy iskolás?

Legyen szó bármilyen évszakról, mindig oda kell figyelni a gyermekek folyadékbevitelére. A hidratációnak nem csak sport vagy mozgás közben, de a számítógépek előtt ülve is fontos szerepe van.

Egy hazai kommunikációs ügynökség készített szakértői anyagot, amelyben Nagy-Parádi Tímea táplálkozási szakértőt kérdezték.

6-14 éves gyerekeknek mennyi folyadékot kell fogyasztaniuk naponta?

A különböző ajánlásoknak megfelelően a 6-8 éveseknek naponta 1,2-1,6 liter, a 8-12 éveseknek 1,6-2 liter, a 12-14 éveseknek pedig 2-2,4 liter folyadékra van szükségük. Édesanyaként is tudom, hogy ezek a mennyiségek csak számok. A lényeg az, hogy gyermekeinket a rendszeres folyadékfogyasztásra ösztönözzük. Meg kell nekik tanítani, hogy amikor már a szomjúságot érzik, az már késő, olyankor már a szervezet védelmi rendszere kiált segítségért.

Mi számít folyadéknak?

Természetesen minden, a nap folyamán elfogyasztott folyadékot figyelembe kell venni. Gyermekek esetében legjobb, ha a folyadék legalább 60%-a ivóvíz, a többi lehet kisebb mennyiségben leves, gyümölcslé, tea, vagy a sporttevékenység kiegészítéséhez jó választás az izotóniás vagy a vitaminos ital is.

Sok gyermek ül a számítógép előtt, ők milyen rendszeresen igyanak?

A számítógép teljesen leköti a gyermekek figyelmét, ezért nagyon fontos, hogy készítsünk be nekik folyadékot. A gyerekek sokszor nem szívesen isznak vizet, ezért jó praktika például egy vitaminital, ami nem tartalmaz felesleges cukrot, esetleg gyümölcstea pici mézzel ízesítve. Lehetőség szerint próbáljuk meg őket elmozdítani a gép elől, és egészséges, rengeteg mozgással tarkított programokat szervezni.

Hosszú távon érdemes-e vitaminitalt innia egy gyereknek?

A vitaminok fogyasztása nagyon fontos rövid és hosszú távon is. Sajnos nagyon sok gyerek van, aki egyáltalán nem, vagy csak nagyon minimális mennyiségben eszik gyümölcsöt, zöldséget, így nekik még fontosabb a vitaminok pótlása. A gyerekek a tablettákat nem szívesen nyelik le, a rágótablettákat kellemetlen szagúnak titulálják. Ezért is jó választás a vitaminozott ital fogyasztása, melynek van még egy plusz hozadéka a vitaminpótlás mellett, nevezetesen ezzel tudjuk biztosítani a számukra szükséges folyadékbevitelt is, ráadásul a folyadékkal bevitt összetevők hatékonyabban tudnak felszívódni, a felesleg pedig könnyedén kiürül.

Ha a kisiskolás rendszeresen sportol, mire figyeljünk?

Aki sportol – akár gyerekről akár felnőttről beszélünk – annak jobban oda kell figyelnie magára. Ezt jó, ha már gyerekkorban megtanítják az embernek. Több folyadékot, vitamint, ásványi anyagot, aminosavakat, értékes kalóriát kell fogyasztani. Naponta 5-ször, 6-szor kell kiegyensúlyozottan, rostdúsan táplálkozni, oda kell figyelni a tudatos folyadékfogyasztásra, illetve pihenni kell, s testileg, lelkileg feltöltődni.

Lehet-e „túladagolni” a folyadékokat?

A hirtelen nagymennyiségű folyadék bevitele intoleranciát okoz, sőt akár a vízmérgezés is gyerekek esetében gyorsabban kialakulhat. De ez extrém dolog, szerencsére ritkán következik be. Ezért is fontos, hogy sportoláskor sűrűbben szóljunk a pálya széléről, hogy igyon a gyerek, s kihangsúlyoznám a gyerekek esetében az edző szerepét. Szerencsére manapság kicsi kortól egyesületi keretek között szakedző foglalkozik a gyerekekkel. Fontos, hogy az edző is hívja fel a gyerek figyelmét a folyadékpótlás fontosságára, legyen szó akár izotóniás italokról.

Sokan nem adnak inni 18 óra után a gyereknek, hogy éjszaka ne kelljen mosdóba mennie – ez nem káros?

Ez abban az időszakban, amikor a kisgyereket éjszakai szobatisztaságra szoktatjuk, nagyon hasznos praktika. Azt gondolom, hogy ha a gyermeknek nincsenek pszichés vagy vizelettartási problémái, és a nap folyamán arányosan elosztva itta meg a megfelelő mennyiségű folyadékot, akkor kevésbé valószínű, hogy fel fogja kelteni a szükség.

Mi a különbség a gyermek és a felnőtt hidratációja között?

A gyermekek és felnőttek folyadékpótlásának megtervezése sok hasonlóságot mutat. Egyrészt figyelembe kell venni a nemet és az életkort, másrészt a napi aktivitás mértékét és az aktuális évszakot. Ezek függvényében egy aktív életmódot élő gyermek energia- és folyadékigénye magasabb, mint társaié, de egy felnőttnél ez minden esetben 2-3 pohárral több. Természetesen láthatók életkori sajátosságok is, ezekre való tekintettel a korcsoportokat 2-4 éves bontásban vizsgálhatjuk.

