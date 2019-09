Ne dőljön be a fogyókúrás tévhiteknek!

Eddig úgy tudta, hogy a teljes kiőrlésű kenyér fogyaszt, a light termékeket pedig bátran eheti? Nagy tévedés.

A mindmegette.hu összegyűjtötte a leggyakrabb diétával kapcsolatos tévhiteket.

A kövérség betegség

Gyakori kifogás, amellyel könnyű takarózni. Ám, amíg nincs orvosi papír arról, hogy a túlsúlynak egészségügyi oka van, addig ez csak egy olyan mondat, amivel mostanáig elodázta a cselekvést – azaz az életmódváltást. Irány tehát az orvos, hadd derüljön ki az igazság!

A light termékeket bármikor ehetjük

Az egyik legfőbb tévhit, hiszen a light kifejezés több dologra, például az alacsonyabb zsír-, esetleg cukortartalomra is vonatkozhat – ugyanakkor, egy csökkentett zsírtartalmú élelmiszer is lehet túl sós vagy édes. Ne dőljön be tehát a reklámfogásnak, és mindig böngéssze át az összetevők listáját!

Jöhet a diétás csoki

Higgye el, sokkal jobban jár, ha 1/2 táblányi diétás, tehát édesítőszerrel készült csoki helyett inkább 1-2 kocka jó minőségű étcsokoládét eszik. A valódi kakaóban található flavonoidok ugyanis pozitív hatást gyakorolnak a szív- és érrendszerre. Az viszont fontos, hogy ne lépje túl a fent említett mennyiséget!

Tilos a nassolás

Ez egyáltalán nem igaz! Inkább egyen néha egy kevés étcsokit, vagy hetente egyszer 1 szelet, idénygyümölccsel készült süteményt, mint hogy a több hetes, hónapos kínkeserves önmegtartóztatás után egyszer csak rávesse magát egy cukrászda teljes kínálatára!

A teljeskiőrlésű kenyér nem hízlal

A teljes kiőrlésű kenyér kalóriatartalma alig különbözik a fehérétől! Nem ebben rejlik tehát a titka, hanem abban, hogy több benne a tápanyag, és hosszabb ideig eltelít.

A sok kávé fogyaszt

Ez szépen fogalmazva is nagy butaság. Sokszor hallani, hogy a modellek kávén, cigin és almán élnek, de higgye el, nem ez az út vezet a karcsúsághoz! A kávénak valóban van némi vízhajtó hatása, de a folyadékveszteség még nem fogyás, a túl sok kávé pedig kifejezetten káros. Inkább keressen egy egészséges gyógyteát, és az orvosával vagy a dietetikusával egyeztetve azt fogyassza kúraszerűen.

Cukor helyett méz

Ez dicséretes dolog, ám, mivel a kalóriatartalmuk majdnem ugyanannyi, ha ezzel próbál energiát spórolni, csúfos kudarcot vall.

Fogyáshoz jó a gyúrás

A súlyzós edzés nagyon fontos ahhoz, hogy szép, szálkás izmai legyenek, de a súlyvesztést a kardiosportágak (úszás, kocogás, futás, gyors gyaloglás) segítik leginkább. Az ideális az, ha mindkét mozgásforma szerepel az edzéstervben, a megfelelő arányban.

A felülésektől karcsú lesz a derék

Sajnos nem: ha közben továbbra is zsíros, magas kalóriatartalmú ételeket fogyaszt, a hasizma megerősödik ugyan, de a pocak megmarad. Változtasson az étkezési szokásain is!

A tészta hízlal

Nem igaz! Egy nagy tányér paradicsomos tészta (kb. 70-80 g durum- vagy teljes kiőrlésű száraztészta valódi paradicsomszósszal, sok zöld fűszerrel) tökéletes ebéd, ráadásul sokáig eltelít, és a kalóriatartalma nem éri el a 400 kcal-t!

A koplalás jó módszer

Kétségtelen, hogy ha koplal, fogyni fog. Ám ettől egyrészt beteg lehet, másrészt, amint visszatér a kicsivel kalóriadúsabb étrendhez, 1-2 nap alatt visszaszed majd mindent. A napi energiabevitel minimum 1200 kcal legyen!