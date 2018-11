Nehéz kilépni a Messengerből, de lehetséges

Aki egyszer bejelentkezett, ott is marad – hacsak nem alkalmazza az alábbi praktikát.

A Facebook Messenger beállításait szemlélve felfedezhetjük, hogy sehol sem található „Kijelentkezés” gomb – mutat rá cikkében a hirado.hu. Mint írják, az üzenetküldő alkalmazásnak egyszerűen nincs saját logout lehetősége: ha egyszer bejelentkezett valaki, az benn is marad.

A portál cikke azonban megnyugtatja a felhasználókat, ugyanis ismertet kétféle módot, ahogyan ki lehet jelentkezni az androidos alkalmazásból.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Töröljük a Messenger app adatait

1. Lépjünk be a készülék „Beállítások” menüpontjába.

2. Mielőtt bármit teszünk, nyissuk be a futó alkalmazások listáját és zárjuk be a Messengert, különben a kijelentkezést nem tudjuk véghez vinni.

3. A Beállítások / Alkalmazások menüt megnyitva görgessünk le a Messengerhez, lépjünk be a „Tárhely” opcióba.

4. Válasszuk az „Adatok törlése” és a „Gyorsítótár törlése” opciót.

Ezek után abból fogjuk látni, hogy kiléptünk az applikációból, hogy a telepített alkalmazások között kiválasztva a Messengert, nem leszünk bejelentkezett állapotban.

Kijelentkezés a Facebook alkalmazás segítségével

Akinek Messenger található a telefonján, annak valószínűleg Facebook appja is van telepítve. Az androidos Facebook alkalmazásban érintsük meg a jobb felső sarokban található tovább gombot (három vízszintes vonal), lapozzunk a Beállítások és adatvédelem pontra, ezen belül kattintsunk a Beállítások menüpontra.

Ott érhető el a Biztonság opció, amin belül válasszuk ki a Biztonság és bejelentkezés lehetőséget. Ekkor látható lesz, hol vagyunk bejelentkezve, s csak válasszuk a Messenger munkamenetet, és a Kijelentkezés lehetőséget.

Borítóképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock