Nem csak nyáron frissít a gyümölcsleves

Őszi-téli gyümölcsökből is készülhet finomság.

Bár a gyümölcslevest legtöbbször a nyári hőségben fogyasztjuk szívesen, télen is érdemes elkészíteni, mert akár ebédre, akár vacsorára is tökéletes. A Mindmegette verziója ráadásul laktóz-és gluténmentes is.

HOZZÁVALÓK

5 dkg növényi margarin

20 dkg szilva

só

1 mk fahéj

1 mk őrölt szegfűszeg

nádcukor

1 ek barna rizsliszt

1 doboz laktózmentes tejszín

4 db körte

3 db alma

1 db citrom

ELKÉSZÍTÉS

Lábosban felhevítjük a margarint, majd megpároljuk rajta a cikkekre vágott, kimagozott szilvát. Sózzuk, megszórjuk őrölt fahéjjal, őrölt szegfűszeggel ésnádcukorral, majd fedő alatt pároljuk tovább.

Ha a szilva megpuhult megszórjuk rizsliszttel és felöntjük tejszínnel, majd botmixerrel pürésítjük, és felöntjük vízzel, hozzáadjuk az apróra vágott körtét és almát, a karikára vágott citromot és puhára főzzük a gyümölcsöket.

