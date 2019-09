Nem készültek sportolói pályára a Gyurta fivérek

Gyermekként a szüleik azzal a céllal vitték a fiúkat az uszodába, hogy biztonságban érezzék magukat a vízben, és megtanuljanak úszni.

A Gyurta testvérek ritkán adnak interjút, közösen pedig szinte soha, Dani és Gergő azonban a Családvarázzsal kivételt tettek. A fiúk többek között a közös kamaszkorról meséltek, arról, ki találta ki, hogy ússzanak, és az is kiderült, megkönnyezi-e öccse versenyeit az olimpiai bajnok Dani.

A Gyurta fivéreket sem kerülték el a testvéri viták: Dani elmondása szerint gyakran fektette két vállra öccsét, ám ahogy kamaszodtak, ez egyre nehezebb feladatnak bizonyult.

Szerencsére a rivalizálást nem vitték magukkal a medencébe, ugyanis mint kiderült, sokáig egymás mellett úsztak.

Ennek nem csak a közös edző és a közös edzésterv volt az oka, hanem az is, hogy rendkívül sokat tudtak egymásnak segíteni a mindennapos felkészülésben.

„Egy csapattárs is rengeteget tud hozzáadni egy-egy edzéshez, de egy testvér, az tudja talán a legtöbbet”- magyarázta Dani.

Nem készültek tudatosan a sportolói pályára, és talán ez volt az, ami végül meghozta a sikert.

A srácok annyira megszerették ezt a sportot, hogy lassan a mindennapjaik részévé vált, ahogy az évről évre egyre komolyabb versenyek is.

Dani szerint az olimpiai győzelméhez az is nagyban hozzájárult, hogy az olimpiai faluban is a testvérével lakhatott együtt, egy olyan emberrel, aki pontosan tudta, hogy mikor mit kell mondani. A fiúk elmondása szerint

konkurálás az edzéseken talán lehetett, hiszen ösztönözték egymást, komoly versengés viszont szerencsére nem alakult ki közöttük.

Gergő örömmel mondta, hogy ebből a szempontból szerencsések, hiszen nem is ugyanabban a számban készülnek a megmérettetésekre.

Dani elérzékenyülve mesélte, hogy mindig jobban izgult az öccse versenyeinél, mint a sajátjánál,

sőt, azt is megtudhattuk, hogy a jó formában lévő férfias sportoló sokszor a könnyeivel küszködve szurkol a testvérének. Az olimpiai bajnok arról is beszélt, hogy a saját gyermekeinek is szeretné majd továbbadni azokat az értékeket, amiket ő kapott a szüleitől és a nagyszüleitől.

A sportolók szerint sikereikhez sokat hozzátett szüleik támogató hozzáállása, és az, hogy soha semmit nem erőltettek rájuk.

„Nem lettünk volna sikeres sportolók, de még akár sikeres emberek sem, hogyha szüleink nem áldozták volna fel ugyanúgy az életüket, ahogy mi feláldoztuk”- tette hozzá a bajnok.