Nem mindig egyszerű, ha több generáció él egy háztartásban

Lássuk be, az szinte lehetetlen, hogy – bármennyire is szeretik egymást – a 17 éves kamasz és a 80 éves nagymama egy fedél alatt állandóan teljes egyetértésben élje mindennapjait, a súrlódások olykor bizony elkerülhetetlenek. Ám az alábbi pontok segíthetnek megteremteni a harmóniát egy többgenerációs családban is.

Íme a csalad.hu 5 tippje, miként is lehet kiküszöbölni az esetleges kellemetlenségeket.

1. Külön tér mindenkinek

Szerencsés helyzetben van a család, ha a tagok mindegyikének külön szobája van. Ha erre nincs lehetőség, akkor is igyekezzünk mindenkinek egy kis saját fészket kialakítani. Fontos már az együttélés kezdetén tisztázni, hogy tartsuk tiszteletben egymás intim szféráját, figyeljünk arra, hogy az a szoba, vagy szobarész az ő felségterülete. Ezért fektessük le még az elején a szabályokat: fiatalnak, idősnek, mindenkinek egyformán jár a privát tér!

2. Toleranciával kezelni a másik rigolyáit

Már gyermekként kialakulnak az adott szokásaink, de ez az idő előrehaladtával még inkább szerepet játszik az életünkben. Anyának, apának, nagyinak, papinak egyaránt jócskán megvannak már a maguk „sztárallűrjei”. Próbáljuk meg türelemmel és empátiával kezelni ezeket a helyzeteket, el kell fogadnunk, hogy ahány ház (és családtag), annyi szokás.

3. Tudjunk kompromisszumot kötni

„Ha te sokáig olvasol, elfogadom, te viszont barátkozz meg vele, hogy én korán kelek!” Ez a másik nehézség: mindenkinek más a napi rutinja. Az anyuka pacsirta típus, a tini viszont imád délig aludni, ha épp nincsen suli. A nagymama a kakasokkal kel, és egész nap aktív, apuka viszont szeretne délután szundítani egyet munka után. Csak annyit kell tenni ilyenkor, hogy toleráljuk egymás szokásait és jussunk egyezségre, hogy ki mit néz el a másiknak.

4. Szervezzünk közös programokat!

Bár mindenki más-más igényekkel és napi teendőkkel éli az életét, azért ne felejtsük el, hogy egy család vagyunk! Néha persze jó behúzódni a saját szobába és megpihenni, ám a közös játékok, filmezések és sütés-főzések közelebb hozhatják egymáshoz a rokonságot. Keressünk olyan tevékenységeket, amelyeket kortól és nemtől függetlenül a család minden tagja élvezhet.

5. Kommunikáljunk!

Ahol sok ember él egy háztartásban, ott bizony elkerülhetetlenek a konfliktusok. Mégis a legfontosabb, hogy üljünk le, beszéljük meg, kommunikáljunk! A magunkba fojtott dühtől ugyanis csak tovább növekszik majd a sértettség magja, ami nemcsak a két fél, hanem az egész család életét megmérgezheti.

