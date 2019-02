Okos döntés bölcsődébe járatni a gyermekünket?

Bár nagyon sok áldásos hatása van annak, ha a szülő három évig otthon marad a gyermekével, azért a bölcsi világától sem kell megijedni.

A bölcsőde-dilemma sok családban okos hosszadalmas fejtörést, hiszen nem könnyű eligazodni a lehetőségek, családi hagyományok, a rendelkezésre álló körülmények adta opciók között. A cikk kiemeli, hogy mindenképpen segít a nyugodt döntéshozatalban az, hogy immár ötvenezerre nőtt a bölcsődei férőhelyek száma, és az intézmények is egyre jobb körülményekkel várják a gyermekeket. Mint írják, az átalakított támogatási rendszer miatt a központi költségvetés a működési kiadások 82 százalékát, de van, ahol 100 százalékát fedezi.

A központi támogatottság azonban nem mindig indokolja a bölcsődei nevelésben való részvételt. Szigeti Ildikó tanácsadó szakpszichológus a csalad.hu-nak adott nyilatkozatában elmondta:

ő általában azt javasolja, hogy aki teheti, maradjon otthon a gyermekével. Ám hozzátette: vannak szakemberek, akik szerint a bölcsőde jelentős lelki fejlődéshez segíti a gyermeket.

Mint kifejtette: a bölcsőde előnye lehet, hogy a gyermek ott megtanul közösségben élni, gyorsabban és hatékonyabban fejlődik az önérvényesítése. Míg otthon már gyermeke hangszínéből is tudja az anyuka, hogy mit kér, mit szeretne, a bölcsődéseknek maguknak kell kivívniuk, hogy megszerezzék kedvenc játékukat, sőt, a felnőttekkel is meg kell értetniük magukat. Ezért jobban és gyorsabban tanulnak kommunikálni, hiszen rákényszerülnek – összegzi a cikk a szakértő álláspontját.

Szigeti Ildikó arra is felhívta a figyelmet, hogy fontos, hogy a szülőknek szimpatikus legyen a gondozó, továbbá fel kell mérni a fizikai körülményeket is, azt, hogy levegős, napos, világos-e a csoportszoba, milyen az étel minősége. Jó, ha a kapcsolattartásban is rugalmasak a bölcsődei dolgozók. Legyen természetes, hogy egy nehezebben induló reggel után érdeklődik gyermeke állapotáról a szülő. A szakember hangsúlyozta:

nem az a fontos, hogy tanítanak-e angolt, vagy van-e jobbagyféltekés rajzolás a bölcsődében, hanem az, hogy a kisgyermek minden fizikai szükségletét kielégítsék az intézményben.

A pszichológus a lehetséges problémákra fordított figyelmet is szükségesnek tartja. Mint mondta, tipikus kisgyermekkori lázadásnak számít, amikor a kicsik idegentől nem fogadnak el ételt. Ha ez hosszútávon jelentkezik, akkor mindenképpen érdemes elgondolkodni a változtatáson. Lehet, hogy a gyermeknek még az otthoni légkörre, a szülői jelenlétre van szüksége – hívta fel a figyelmet a szakember.

Borítókép: illusztráció