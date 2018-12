Ötletek, hogy mit hozzon a Mikulás

A vásárlás helyett készítsük el mi magunk a csomagokat.

December 5. estéjén vagy éppen december 6. reggelén csillogó szemű gyerekek (vagy akár felnőttek) bontogatják majd a Mikulás hozta ajándékokat. Ehhez azonban elő kell készíteni a meglepetéseket és megpakolni a csomagokat minden jóval. Mit hozzon a Mikulás? A Maszol ehhez gyűjtött össze néhány ötletet.

Ha csak most jutott eszünkbe, hogy Mikulás napja mindjárt itt van, a legegyszerűbb berohanni egy szupermarketbe vagy a legközelebbi kisboltba és megvásárolni a mikuláscsomagokat. Gyors és egyszerű megoldás, mégis inkább azt tanácsoljuk: a vásárlás helyett készítsük el mi magunk a csomagokat.

Bár az általunk készített meglepetéshez is vásárolni kell, mégis jobban örülnek majd nekik kicsik és nagyok. Egyrészt így azt tehetünk a csomagba, amit biztosan szeret a megajándékozott kisgyerek vagy felnőtt, így valószínüleg egészségesebb és környezetkímélőbb is.

Ráadásul az ajándék összeállítása kreatív folyamat, ami mint tudjuk, jót tesz a hangulatunknak.

Gyerekeknek

Ha gyerekeknek készítünk mikuláscsomagot elengedhetetlen az édesség. Mivel azonban a túlzott cukorfogyasztás nem egészséges, legalább válasszunk minőségi finomságokat. Kerülhet a csomagba mikuláscsoki, táblás csoki, gumicukor (ha otthon készítjük egészségesebb lesz), szaloncukor, pillecukor, nyalóka.

A csomagba tehetünk gyümölcsöket: almát, narancsot, mandarint, kivit, diákcsemegét, aszalt gyümölcsöket. Ha apróbb ajándékokkal is meglepnénk a gyerekeket, a Mikulás hozhat nekik hógömböt, Disney-figurás tárgyakat (bögre, írószer), plüssmacit, kifestőkönyvet, színes ceruzákat, zsírkrétát, gyurmát, matricákat, meséskönyvet.

Felnőtteknek

Sokan elfelejtkezünk arról, hogy Mikulás-napon a felnőtteket is megajándékozhatjuk. Készíthetünk apró figyelmességet a párunknak, egy kedves kollégának, barátnak, vagy akár a szüleinknek, nagyszüleinknek is. Nem kell drága ajándékra gondolni, az örömszerzéshez egy-egy apró meglepetés is elég. Ha valamilyen finomságot ajándékoznánk, a mikuláscsomagba tehetünk friss vagy éppen aszalt gyümölcsöket, olajos magvakat (diákcsemegét), csokimikulást, szaloncukrot, különleges teát, kávét. Készíthetünk gasztroajándékot: mézeskalácsot, házi csokit.

Maga a Mikulás is ötleteket adhat a mikuláscsomag tartalmához: mikulássapka, mikulásos bögre, vicces zokni, esetleg fehérnemű, mikulásvirág, képkeret, írószer, dekorációs elemek. Ajándékozhatunk élményt és együtt töltött időt is: egy finom kávé egy kávézóban, forraltbor a karácsonyi vásárban, esti társasjátékozás, mozi. Ne feledkezzünk el a virgácsokról sem! Ha pedig nem szeretnénk tárgyi ajándékra költeni, küldjünk egy kedves üzenetet és ezzel szerezzünk örömet.

