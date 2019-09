Praktikákkal javíthatunk a tokán

Az egyik legalattomosabb testrész, küzd vele a túlsúlyos és a sovány testalkatú ember is. Drasztikus változást elérni nehéz, van azonban pár apró trükk, ami segíthet.

A nyak és az arc közötti hájréteg természetesen ki van szolgáltatva a gravitációnak, és az idővel csak rosszabb lesz – írja a Diéta és fitnesz.

Mivel az öröklött tényezők is meghatározhatják a méretét, sokszor úgy érezzük, szélmalomharcot vívunk ellene. Ma már számos plasztikai sebész vár tárt karokkal, hogy megoldást nyújtson a problémánkra, és drága krémek ígérnek csodát. (Egyébként a nyak környékének ápolása legyen a napi arcápolási rutinunk része, tokától függetlenül.)

Ha nincs pénzünk drága kezelésekre, néhány ügyes trükkel, pár perces tornagyakorlattal tehetünk a toka ellen.

És persze – mint a többi testrész esetén is – a toka méretét is nagyban befolyásolja az étkezésünk. Íme, néhány élelmiszer, amit, ha rendszeresen fogyasztunk, sikeresebben vehetjük fel a harcot a tokával.

Olívaolaj

Az olívaolajban található egészséges zsírok nagy segítséget jelentenek a bőrhibák elleni harcban. Védik a bőrt a káros UV-sugaraktól (amelyek felgyorsítják a ráncosodást, a bőr megereszkedésének folyamatát), továbbá erősítik a bőr ellenálló képességét. Az olívaolaj a benne található ómega 3 zsírsavnak köszönhetően feszesít. Érdemes azonban mértékkel fogyasztani, napi 1-2 grammot.

Piros kaliforniai paprika

Nem csak a salátánkat színesíti, de a bőrünket is óvja: lassítja a ráncosodás, megereszkedés folyamatát. Hasonlóan jó hatása van a szintén C-vitaminban gazdag papayának, a brokkolinak, a kelbimbónak. Kutatások szerint mindössze napi 1 g C-vitamin (rendszeresen fogyasztva) 11 százalékkal csökkenti a ráncok kialakulását.

Lenmagolaj

Smoothie-kat és salátákat is nagyszerűen ízesíthetünk vele, ráadásul rendszeres fogyasztásával a bőrünk szépségéért is sokat tehetünk. Nem véletlenül tartozik a legegészségesebb élelmiszerek közé. Csökkenti a bőr kiszáradásának esélyét. Hasonló jótékony hatással bír a szőlőmag- és a kendermagolaj is.

Sárgarépa

Béta-karotinból feltankolni a szervezetünket sohasem árt. Lassítja a bőr öregedésének folyamatát, ahogyan a tök, a paradicsom, az édeskrumpli, a pirospaprika, a görögdinnye és a mustármag is.

Lazac

Az olívaolajhoz hasonlóan a lazac is omega 3 zsírsavban gazdag. Felveszi a harcot a szív- és érrendszeri betegségek ellen, segíthet a rák kialakulásának megelőzésében. Csökkenti a gyulladásos aknék kialakulását, illetve a ráncok mélységét.

Napraforgómag

Magas E-vitamin-tartalma miatt érdemes rendszeresen kis adagokat fogyasztani belőle.

Telis-tele van antioxidánsokkal, így késelteti a bőr öregedését, javítja a szennyezett levegő és a cigarettafüst okozta bőrhibákat. Simítja a bőrt, csökkenti a ráncok mélységét és hosszát.

Aloe

Legtöbbször külsőleg ajánlott az aloe használata, ám alkalmanként érdemes belsőleg is fogyasztani. Kutatások szerint a rendszeres aloefogyasztás növeli a szervezet kollagéntermelését, így varázsolva szebbé a bőrt. Bónusz: rendszeres mozgás mellett segít csökkenteni a testzsírszázalékot.

Tornagyakorlatok

Mindössze napi pár perces gyakorlatokkal sokat tehetünk a kellemetlen hájréteg eltüntetéséért. A fejbiccentő izom (ez az izom biztosítja a fej egyenes tartását, egyébiránt a nyak leghosszabb izma) és a nyelvcsont alatti és nyaki bőrizmok rendszeres tornáztatását érdemes a napirendünkbe építeni.

Már azzal, ha kihúzzuk magunkat, egyenes nyak- és fejtartással közlekedünk, kisebbnek látszik az utált rész.

Bemelegítésként végezzünk fejkörzést. Vegyük fel a kiinduló pózt (egyenes hát, nyak és fej).