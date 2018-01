Preston Tucker autójára lehet licitálni

Sajnos nem eredeti állapotú az autó, a hetvenes-nyolcvanas évek folyamán újrafényezték és újrakárpitozták.

Igazán különleges Tucker 48-ast kínálnak majd el az RM Sotheby’s árverési ház Phoenix-i Árverésén, a 1029-es alvázszámú példány ugyanis Preston Tucker személyes használatú autója volt, amely a gyár „The Tucker: The Man and The Car” reklámfilmjében és Francis Ford Coppola 1988-ban forgatott „Tucker: The Man and His Dream” című életrajzi filmjében is szerepelt.

Ez a korai példány volt az egyike azoknak a Tuckereknek, amelyekkel nagy sebességű teszteket végeztek az Indianapolis Motor Speedway versenypályán, majd Preston Tucker személyes használatú autója lett, amelyet 1955-ben értékesített Winthrop Rockefellernek, aki nem sokkal később Arkansas állam kormányzója lett. Ezt követően többször is tulajdonost váltott, az előélete végig dokumentált, jelenlegi tulajdonosa 2004-ben vásárolta.

Sajnos nem eredeti állapotú az autó, a hetvenes-nyolcvanas évek folyamán újrafényezték és újrakárpitozták azt, valószínűleg ezért becsülik az értékét viszonylag alacsony, 1,25-1,5 millió dollárra – egy eredeti példányt öt évvel ezelőtt 2,9 millió dollárért értékesítettek árverésen – írja az automotor.hu.

A technikához (5,5 literes, befecskendezős alumínium boxermotor 168 LE/504 Nm teljesítménnyel, 4 fokozatú előválasztós kézi kapcsolású váltó) még nem kellett nyúlni, ami a mindössze 30 852 km-es futásteljesítmény ismeretében nem meglepő.