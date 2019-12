Újratervezték a Krím-sportautót

Folytatódik az orosz sportkocsi fejlesztése, most épp monocoque felépítésű karosszériát kapott.

Érdekes módon halad az először 2016-ban bemutatott Krím roadster fejlesztése. Mostanra teljesen új autót fejlesztettek, az eredetileg acélcső térvázra felépített műanyag karosszéria helyett rendes monocoque karosszériát terveztek, amelyben préselt acéllemezekből készül a tartószerkezet, és a külső burkolatban is vannak acél elemek; könnyebb lett az első prototípusnál a véglegesnek szánt autó, miközben a karosszéria csavarodási merevsége is javult – írja az Autó-Motor.

Ezzel a váltással új megjelenést is kapott az autó, alapvetően maradtak a régi vonalak, azonban már passzolnak az illesztési rések, és sokkal felnőttebb a megjelenés. Teljesen LED-es világításra váltottak, a felfüggesztés geometriáján és hangolásán is változtattak a vezetési élmény javítása érdekében. Ami nem változott, az a Ladától származó, 106 lóerős 1,6 literes 16 szelepes négyhengeres, amelyet az ülések mögé építenek be, itt egyedül a hidraulikus működtetésű tengelykapcsoló jelenti a változást.

Nagyon nem tudni, mekkora piaci igény lehet a Krím roadsterre, a fejlesztők évi 10-30 ezer autóval számolnak, már ha egyáltalán lesz sorozatgyártás.

Igazából akkor se hiábavaló a projekt, ha ez meghiúsul, mert több egyetem diákjai is dolgoztak-dolgoznak a Krím roadster tökéletesítésén, így a diákok olyan tapasztalatokat szerezhetnek, amelyet később a szakmai életben tudnak hasznosítani. Persze ez csak akkor lehetséges, ha továbbra is sikerül állami támogatást szerezni a munka folytatásához – írja a portál.