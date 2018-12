Ünnepekkor is sokat kütyüzünk

Karácsony idején jellemzően a technikai újításokat vesszük igénybe ahhoz, hogy időt töltsünk azokkal, akikkel nem élünk együtt.

Az eNET és a Telekom a Jelentés az internetgazdaságról című kutatásában járt utána annak, mekkora szerepet töltenek be az ünnepi családi programban a digitális eszközök – foglalja össze a Magyar Idők.

A cikk szerint az ünnepek alatt a hétköznapokhoz képest intenzívebben használjuk a digitális eszközöket arra, hogy távol lévő családtagjainkkal is kapcsolatba kerüljünk.

Karácsonykor a netezők negyede videóhívással, videóchattel is igyekszik oldani a köztük és szeret­teik közötti térbeli távolságot

– mutat rá a cikk.

A felmérés tanúsága szerint a legnépszerűbb program továbbra is az ajándékozás, valamint a karácsonyi ételek, italok készítése és fogyasztása. Tízből hét családban a fa díszítése családi esemény, és általános a rokonok vendégül látása is. Az együttlétet olyan, a digitalizációval egyre inkább kiszélesedő lehetőségekkel is színesítjük, mint a zenehallgatás, illetve a filmek-műsorok nézése: ezek tízből négy netező családjában részei az ünnepi együttlétnek – írják.

A közös játékokat tekintve karácsonykor a hagyományos játékoké a terep: társasozás, kártyázás és más, hasonló játékok az internetezők 38 százalékánál előfordul.

Tízből egy internetezőnél az ünnepek alatt előkerülnek a számítógépes játékok is.

A fejlett technológia a földrajzi távolságokat és a generációk közötti különbözőségeket segíthet áthidalni: a felnőtt netezők majdnem fele jelezte, hogy családjukban vannak olyan idősek, akik kihasználják az internet és a digitális világ nyújtotta lehetőségeket, vagyis van egy olyan alapkészségük, amire építeni lehet akkor, amikor a digitális eszközök használatával szeretnék erősíteni és gazdagítani a kapcsolattartást.

