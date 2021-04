Világhírű DJ-k pörgetik a zenéjét – megjelent MADDOW új EP-je

A budapesti bázisú elektronikus zenei producer és DJ, MADDOW nevét itthon kevesebben ismerik, pedig olyan, igazi A-kategóriás DJ-k figyeltek fel tehetségére, mint Tiesto, Alesso vagy éppen Diplo. Back in the Club című új EP-je pedig Don Diablo kiadójának, a Hexagonnak gondozásában jelenik meg.

MADDOW (polgári nevén Kis Richárd) jelenleg az egyik legsikeresebb feltörekvő hazai house producer, aki nyáron Ludmilláék társaságában mutatta be első nagylemezét, zenéjéért pedig túlzás nélkül egymás után kapkodnak a legnagyobb elektronikus zenei kiadók. Az elmúlt időszakban már jó párnál sikerült zenéket megjelentetnie, például Hardwell, Nicky Romero vagy a Brohug kiadójánál, az igazi áttörést pedig a Tiesto vezette Musical Freedomos dala, a Get Down hozta meg.

“Úgy gondolom, szakmailag egy nagyon magas színvonalat képvisel ez a kiadó, és fantasztikus, hogy sikerült ezt a szintet megütni és világsztárok mellett látni a nevemet.

Nincs megállás, már készülnek az új dalok a Musical Freedomhoz. Ami nagyon büszkévé tesz, hogy ehhez a dalhoz a barátnőm (aki szintén producer, Manela néven tevékenykedik), kölcsönözte a hangját.”

Egyébként nem ez volt az első alkalom, hogy MADDOW és Manela közös tracken dolgozott: tavaly megjelent Potion című daluk elképesztő sikereket ért, a világon a 66. legjátszottabb dal volt DJ-k által. Oliver Heldens, Tiesto, Alesso, Morgan Page, és Kryder azóta folyamatosan játsszák a zenéit, illetve már a kiadójuktól is érkezett megkeresés, de annyi helyen feltűnt a dal, hogy még Diplo is rábukkant.

“Egyáltalán nem számítottam rá, hogy ekkorát fog menni, csak fogtuk a fejünket, hogy mennyi ember kezdte el játszani a műsoraiban. Minden reggel úgy keltem fel, hogy megnéztem, hogy éppen ki rakta be a Potiont. Már elképesztően várom, hogy élőben is lejátszhassam.”

Bár felmerülhet bennünk a kérdés, hogy egy magyar srác zenéi hogy jutnak el a legismertebb nemzetközi DJ-khez, a válasz igencsak egyszerű: addig tanulta a szakmát, amíg nemzetközi minőségű zenéket nem tudott készíteni. Innentől pedig már csak az volt hátra, hogy demóit teljesen ismeretlenül elküldje a legnagyobb kiadóknak, szerte a világban.

“Mielőtt megjelent volna Potion semmilyen kapcsolatom nem volt, de azóta rengeteg ajtó kinyílt. Privát üzeneteket vagy emaileket szoktam kapni több híresebb producer/DJ-től (Oliver Heldens, Morgan Page, Kryder, Fedde Le Grand), hogy küldjem a zenéket és alig várják, hogy játszhassák. Azóta velük nagyon jó kapcsolatot ápolok.”

A mesébe illő nemzetközi sikereket tehát a 2020-as év hozta meg MADDOW számára, most megjelenő Back in the Club EP-je pedig Don Diablo kiadójánál, a Hexagonnál debütál, és a jövőben is jó néhány izgalmas együttműködés van kilátásban, hiszen friss trackjeit tényleg tárt karokkal várják a legmenőbb DJ-k. Hosszútávú tervei közt – természetesen amint a körülmények engedik, a fellépések mellett – híres produceri/énekesi együttműködések, illetve zenei szoftverek fejlesztése is szerepel.